112 نفر در حوزه انتخابیه تبریز، ‌اسکو و آذرشهر رقابت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرماندار تبریز، ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اعلام نهایی افراد تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان،‌ تعداد 112 نفر در حوزه انتخابیه تبریز برای کسب شش کرسی نمایندگی مجلس به رقابت می پردازند.

وی با اشاره به ثبت نام اولیه 164 نفر در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر و انصراف دو نفر در همان مراحل نخستین یادآور شد: از میان 162 نفر باقیمانده، تعداد 117 نفر از سوی هیئت های اجرایی و نظارت احراز صلاحیت شدند.

ذبیحیان عنوان کرد: از میان 117 نفر یاد شده نیز تعداد پنج نفر به حوزه های انتخابیه دیگر انتقال یافته و تعداد کاندیداهای حوزه انتخابیه تبریز به 112 نفر رسید.

فرماندار تبریز با اشاره به میزان افراد رد صلاحیت شده ادامه داد: از بین 164 نفر ثبت نام کننده تنها 45 نفر رد صلاحیت شدند.

به گفته وی، صلاحیت تعداد 50 نفر از داوطلبان ثبت نام کننده نیز از سوی هیئت های یاد شده احراز نشد.

ذبیحیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم همکاری همه ادارات و ارگانهای دولتی برای برگزاری انتخابات عنوان کرد: بر اساس قانون، تمام دستگاه های دولتی موظفند فرمانداری ها را در راستای هرچه بهتر برگزار کردن انتخابات یاری کنند.

وی تصریح کرد: مردم ما شایسته آن هستند که از ایده آل ترین امکانات در انتخابات بهره گیرند بر همین اساس تمام تجهیزات لازم برای تسهیل مشارکت مردم بسیج شده است.

فرماندار تبریز از اختصاص 834 شعبه اخذ رای در حوزه انتخحابیه تبریز، اسکو و آذرشهر خبر داد و بیان داشت: تعداد 645 شعبه ثابت و 25 شعبه سیار برای رای گیری در شهرستان تبریز اختصاص یافته است.

ذبیحیان بیان داشت: تعداد 13 هزار نفر شامل عوامل اجرایی، نظارتی و انتظامی در برگزاری انتخابات در شهرستان تبریز همکاری خواهند کرد.