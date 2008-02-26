امسال 9 کانال آبیاری در طارم احداث و بهسازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رسول سلگی، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تامین زیرساختهای لازم و نیل به اهداف وزارت جهاد کشاورزی و در راستای استفاده بهینه از آب زراعی و کاهش تلفات آب در مسیر انتقال مزرعه، از ابتدای سال 86 تاکنون اقدام به احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی به تعداد 9 مورد به طول هشت هزار و 856 متر در ابعاد و مشخصات فنی مختلف در مناطق و روستاهای تابعه شهرستان طارم اجرا شده است.

وی ادامه داد: اعتبار این پروژه بالغ بر سه میلیارد و 78 میلیون ریال است که این مقدار اعتبار از اعتبارات دولتی، ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه، خودیاری اهالی و بهره ‌برداران تامین شده است.

سلگی افزود: پیش بینی می شود احداث کامل این کانالها علاوه بر تامین آب بیش از 289 هکتار از اراضی و باغات و بهره مندی بیش از 617 خانوار در شهرستان، تعداد 20 نفر اشتغال ثابت و دائم و بیش از دو هزار نفر روز اشتغال موقت در طول سال ایجاد نماید.

شهرستان طارم در شمال استان زنجان قرار دارد و دارای آب هوایی مطلوب جهت انجام فعالیت های کشاورزی است. این شهرستان به لحاظ برخورداری از منابع آبی نیز غنی بوده و این امر موجب شده شهرستان طارم به لحاظ کشت محصولات مختلف در استان و منطقه غرب کشور مطرح باشد.

نبود راه مناسب و صنایع تبدیلی از جمله مشکلات این شهرستان در زمینه ارائه آسان محصولات به بازار مصرف است.

در حال حاضر منطقه طارم که به هندوستان ایران نیز مشهور است در آستانه تحولی بزرگ در راستای ایجاد راه های ارتباطی با تحقق محور تهم - چورزق است.