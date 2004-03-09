فيلم بازيهاي الاتحاد رسيد

به گزارش خبرنگار " مهر " سپاهان در حال حاضر سه فيلم از جديدترين بازيهاي تيم الاتحاد عربستان را داختيار دارد و مربيان اين تيم در حال بررسي نقاط قوت و ضعف اين تيم هستند.

از سوي ديگر باشگاه سپاهان با مكاتباتي كه با سازمان حج و زيارت داشته تلاش مي كند تا در بازي مقابل الاتحاد هواداران خود را در قالب كاروان حج عمره براي حمايت از اين تيم راهي عربستان نمايد. سازمان حج و زيارت نيز دراين خصوص اعلام كرده كه داشتن فيش حج عمره تنها راه قانوني اعزام كاروان هواداران سپاهان به عربستان خواهد بود. به همين خاطر هواداران باشگاه سپاهان براي همراهي تيم مورد علاقه خود مي بايست فيش حج عمره را دريافت دارند.

گفتني است ديدار اين دو تيم روز 18 فروردين ماه سال آينده در عربستان برگزار خواهد شد.