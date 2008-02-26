همایش"تاملات نو در فلسفه و عرفان شیعی" در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دبیر این همایش، ظهر امروز با بیان اینکه همایش "تاملات نو در فلسفه و عرفان شیعی" بستر کرسی های آزاد اندیشی را فراهم می کند افزود: برگزاری این همایش با هدف نتیجه گیری نیست بلکه مهم ایجاد تلنگر و تامل در میان طلاب است که منشا تحقیق و پژوهش های نوین در این عرصه خواهد شد.

حجت الاسلام سید محمد عیسی نژاد اهداف خرد این همایش را راهبرد سازی در پژوهشهای دینی و مطرح کردن نظریات جدید در تحقیقات علمی عنوان کرد و اظهار داشت: سعی شده با فراهم کردن فضای بحث و گفتگو، بستر نقد و بررسی مسائل پیرامون فلسفه اسلامی ایجاد شود.

وی ادامه داد: مسئله سازی، مسئله یابی و امید بخشی به پژوهشگران با موضوعات نوین، فضای نظریه پردازی را در میان طلاب و دانشجویان پر نشاط و پویا می کند.

دبیر این همایش با بیان اینکه، مسائل پیرامون فلسفه اسلامی در مشهد که مهد پرورش نظریه های اسلامی است مورد بی مهری قرار گرفته است، بیان داشت: دفتر تبلیغات اسلامی خراسان در جهت فرامین رهبر معظم انقلاب در راستای ایجاد فضایی آزاد برای بیان نظریات موافق و مخالف پیرامون مسائل فلسفی اسلام تلاش می کند.

وی از برگزاری دو همایش با عناوین "مرحوم مطهری و فلسفه های جدید" و " فلسفه اسلامی و جهان معاصر" در اوایل سال آینده خبر داد و یادآور شد: همایش "تاملات نو در فلسفه و عرفان شیعی" سومین بحث از موضوعات زنجیره ای پیرامون پژوهشهای فلسفی اسلام است.

در این همایش موضوعات بازخوانی مسئله نفس الامر در حکومت صدرایی، کارکرد اصول وجود در حکمت متعالیه صدرایی، شاخصه های عرفان شیعی و عرفان های وارداتی و رابطه عرفان و تشیع به ترتیب با سخنرانی حجت الاسلام غلامرضا فیاضی مدرس دورس عالی فلسفه حوزه علمیه قم، عبدالرسول عبودیت و دکتر محمد فنایی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و حجت الاسلام علی رضایی تهرانی مدیر و عضو هیئت علمی گروه آموزشی فلسفه و کلام اسلامی تشریح شد.