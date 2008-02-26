به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبی در پایان نشست دبیران حزب با تبریک پیروزی هسته ای به پیشگاه مقام معظم رهبری و ملت ایران گفت: آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی به عنوان مثلث شرارت در منطقه و جهان در نوع روابط جمهوری اسلامی ایران با جهان و نهادهای حقوقی بین المللی اخلال می کنند. با گزارش البرادعی معلوم شد اتهامات بی اساس مبنای حقوقی دو قطعنامه گذشته شورای امنیت علیه ایران واهی بوده است لذا شورای امنیت باید خسارات وارده به ملت را بپردازد و پرونده ایران را به آژانس برگرداند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه حرمت نهادهای حقوقی و بین المللی باید حفظ شود، گفت: آمریکا برای شورای امنیت حیثیتی باقی نگذاشته است شورای امنیت سازمان ملل بازیچه پنتاگون، سیا و کاخ سفید شده است و بر اساس دروغ و نیرنگ علیه یک ملت تصمیمات خطرناک گرفته واقعا باید از ملت ایران عذر خواهی کند.

وی با اشاره به پافشاری دولت نهم در دفاع ازحق هسته ای ایران، گفت: پیروزی هسته ای ایران را در ردیف 10 کشور بزرگ جهان قرار داده است و این ارتقاء قدرت ملت را مدیون پافشاری دولت نهم به ویژه شخص رئیس جمهور هستیم که با اطاعت از مقام معظم رهبری توانست در برابر زیاده خواهی های غرب بایستد و تسلیم زورگویی های آمریکا نشود.

حبیبی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین وضعیت انتخابات مجلس هشتم گفت: انشاء الله انتخابات آینده پرشورترین و رقابتی ترین انتخابات خواهد بود. بر اساس آخرین اطلاعات به ازای هر کرسی نمایندگی مجلس 15 رقیب به طور متوسط وجود دارد لذا تبلیغات افراطیون مبنی بر اینکه انتخابات مجلس هشتم رقابتی نیست یک ادعای واهی است.

وی گفت: دوم خردادی ها لایه دوم و سوم خود را به میدان آورده اند و با علم به آنکه لایه اول به دلیل سوابق سوء رد صلاحیت می شوند یک مظلوم نمایی در سطح ملی را طراحی و سپس عملیاتی کردند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تشکر از سماجت شورای نگهبان در تایید صلاحیت ها گفت: دوم خردادی ها الان با مشکل تعدد و تکثر نامزدها در اردوگاه خود مواجه هستند و نمی دانند مسائل درون گروهی خود را چگونه حل کنند در حالیکه فریاد اعتراض آنها به شورای نگهبان هم به بهانه رد صلاحیت ها بلند است.

وی با اشاره به آخرین تصمیمات جبهه متحد اصولگرایان گفت: اصولگرایان با سازوکار حقوقی 6+5 اساس یک وحدت و همگرایی را در خانواده انقلاب تدارک دیده اند خوشبختانه در مصادیق نامزدها در تهران و اغلب شهرستانها به توافق کامل رسیدند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: نشست پنجشنبه گذشته اصولگرایان سراسر کشور نمادی از وحدت و همگرایی آنها بود و موجی از نشاط سیاسی و همدلی را در سراسر کشور پدید آورده است.

حبیبی افزود: آن دوستانی از اصولگرایان که ثبت نام احتیاطی کرده اند با مشاهده این همگرایی و با اعلام نتایج قطعی فهرست جبهه متحد اصولگرایان انتظار می رود به تدریج انصراف می دهند تا عملا وحدت اصولگرایان تضمین شود.

وی تاکید کرد: فهرست جبهه متحد اصولگرایان در تهران و سراسر کشور جامع، فراگیر، مقبول و مشهور و محصول خرد جمعی استعداد سازمانی حداقل سه طیف بزرگ اصولگرایان است.

حبیبی در پاسخ به سئوالی درمورد بودجه سال 87 گفت: بحمدالله بودجه سال 87 از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان گذشت. دقت های خوبی در بودجه لحاظ شده است که امیدوارم درکنترل و مهار گرانبها و تورم موثر افتد.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ویژگی بودجه سال 87 با عنایت شورای نگهبان ومجمعتشخیص مصلحت اجرای اصل 44 در بودجه سال آینده است که با الحاقیه مجمع تشخیص مصلحت نظام با موافقت شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت. اما متاسفانه علی رغم تصویب الحاقیه در پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها هیچ رقمی را به واسطه این مصوبه لحاظ نکرده اند. امیدواریم این نقش توسط نهادهای مربوط مرتفع گردد.

حبیبی در پاسخ به سئوال دیگری درخصوص تحولات منطقه گفت: به نظر می رسد رژیم صهیونیستی در تدارک حمله ای بزرگ به لبنان و حزب الله است نیروهای مقاومت در لبنان و سرزمین های اشغالی باید هوشیار باشند.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به شهادت عماد مغنیه گفت: دولت سوریه در کشف حقیقت ماجرا باید کمک کند.عماد مغنیه درخاک سوریه به شهادت رسید نهادهای امنیتی سوریه باید اقداماتی داشته باشند که پاسخگوی سئوالات بین ملت های مسلمان منطقه باشد.