راه اندازی سایت اطلاع رسانی وزارت علوم برای تکریم ارباب رجوع

دکتر هاشم دادشپور مدیر کل روابط عمومی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت : برای تکریم ارباب رجوع فردا معاونت های مختلف وزارت علوم موظف شده اند یکی از کارشناسان خود را برای پاسخگویی به سئوالات مردم در سایت اطلاع رسانی این وزارت مستقر کنند تا مراجعه کنندگان مجبور به رفت و آمد در طبقات نشوند و به راحتی بتوانند پاسخ سئوالات را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین کابینهایی تعبیه شده که مجهز به رایانه و اینترنت هستند تا مراجعه کنندگان بتوانند اطلاعات لازم را از این طریق نیز دریافت کنند. ضمن اینکه کتابخانه ای برای اطلاع رسانی مراجعه کنندگان ایجاد شده است.

دادشپور گفت : این سایت فردا با حضور وزیر علوم به طور رسمی افتتاح می شود.