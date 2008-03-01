منظومه "مولانا" از اجراهای خوب ارکستر سمفونیک در سال 86 بود

داود گنجه ای نوازنده کمانچه با بیان این مطلب در خصوص رویدادهای هنر موسیقی در سال 86 به خبرنگار مهر گفت : عملکرد ارکستر سمفونیک تهران در سالهای گذشته به ویژه در سال 86 همواره مورد انتقاد بوده است اما با اجرای منظومه سمفونیک مولانا توسط این ارکستر به خوبی دریافتم که چنین نیست و خوشبختانه نگاه مسئولان و باورهای آنها به این مقوله تغییر کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد : دریافت نشان شوالیه توسط شهرام ناظری نیزیکی از بهترین و خبرسازترین اتفاق های مهم موسیقایی در سال 86 بود که خوشبختانه در همه محافل داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفت.

این موسیقیدان در خصوص فعالیت خانه موسیقی در سال جاری گفت : به عنوان یکی از اعضای خانه موسیقی معتقدم که رشد کیفی این نهاد صنفی در سال جاری بسیار خوب بوده است و یکی از دستاوردهای این نهاد صنفی برگزاری کنسرت های بزرگ در سال 86 بود چراکه معتقدم اگر مساعدت و تعامل خانه موسیقی با وزارت ارشاد نبود برگزاری کنسرت هنرمندان به این کیفیت نبود؛ از همین رو معتقدم که اگر مسئولان به این نهاد صنفی و تشکل مدنی توجه ویژه تری داشته باشند و در عین حال کمک های شایسته ای نیز بکنند شاهد همبستگی بیشتری بین هنرمندان خواهیم بود.

گنجه ای در پایان گفت : به تازگی دو سی دی بداهه نوازی کمانچه را ضبط کرده ام و به عنوان هدیه نوروزی برای همه هنردوستان موسیقی در اختیار نشر ماهور قرار داده ام و امیدوارم سال 87 سال پرخیر و برکتی برای هنر موسیقی، همه هنرمندان این عرصه و همه مردم باشد.