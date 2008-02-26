سیاست کلی نظام تقویت روح معنویت است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سرهنگ پاسدار سید حسین اکرامی فر، ظهر امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: متاسفانه فضای حاکم بر رسانه های وابسته به استکبار جهانی، قداست زدایی از شخصیت نورانی رسول مکرم اسلام (ص) است.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه رسانه های معتقد به حضرت ایشان این است که در جهت مقابله با این اقدام قبیح گام بردارند.

امام جمعه و رئیس شورای فرهنگ عمومی نیشابور نیز بیان داشت: مقام پیامبر خاتم (ص) بر فهم امروز بشر مجهول است و ما نمی توانیم کمالات و رتبه ایشان را متوجه شویم تا چه رسد که آن را به طور کامل بیان کنیم.

محمد مهدی مژدی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی نیشابور نیز با یادآوری اینکه همایش ملی بزرگداشت فضل ابن شاذان نیشابوری در آبان ماه 87 با حضور شخصیتها و مسئولان کشوری و استانی برگزار می شود، افزود: امور علمی، هنری، فرهنگی، انتشارات و برگزاری مراسمهای افتتاحیه و اختتامیه این مراسم در تعهد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی است.

در ادامه جلسه در خصوص اجرای مراسم زیارت از راه دور حضرت رسول (ص) در 28 صفر سالروز رحلت پیامبر اسلام (ص) تصمیم گرفته شد ستاد فرعی در سطح شهرهای اقماری به ریاست امام جمعه آن شهر و در بخشها به ریاست بخشدار تشکیل شود تا در این رابطه برنامه ریزی کنند.

همچنین اداره تبلیغات اسلامی در جلسه ای با حضور روحانیون و هیئت امنای مساجد و تکایا به گونه ای برنامه ریزی کند که سخنرانان این مراسم تشریح سیره عملی پیامبر اکرم (ص) در ارتباطات اجتماعی و فرعی را دستور سخنرانی خود قرار دهند و دسته جات زنجیرزن، حداکثر تا ساعت 11 روز رحلت که همراه با برگزاری نماز جمعه است، مراسم عزاداری شان ختم شود.

نصب تابلو پارچه توسط کلیه ادارات مزین به صلوات و احادیث پیامبر اعظم (ص)، برگزاری مسابقات و مراسمات فرهنگی در آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی، برگزاری مراسم اصلی زیارت پیش از خطبه های نماز جمعه در مساجد جامع نیشابور و شهرهای اقماری، تهیه پیام تسلیت توسط اداره ارشاد و توزیع آن درسطح مدارس و مساجد و برگزاری مراسم ویژه در مساجد توسط پایگاه های بسیج دیگر مصوبات در این خصوص بود.

در ادامه اعضای شورای فرهنگ عمومی شهرستان تعهدات خود را در خصوص اسکان، پذیرایی، حمل و نقل و تهیه سوغات محلی برای میهمانان این همایش ملی طی نامه ای به دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی استان اعلام داشتند.