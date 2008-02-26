شهرداری تبریز برای دریافت کمکهای فنی از دولت آلمان اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین، بعد از ظهر امروز در دیدار با سفیر آلمان در تبریز افزود: شهرداری تبریز برای بهره ‌مندی از تجارب و کمکهای آلمان و انتقال فن‌آورهای و تکنولوژی‌های مدرن روز آمادگی دارد.

وی با اشاره به برخی از موارد همکاری قراردادهای اقتصادی بین شهرداری تبریز و شرکتهای آلمانی اظهار داشت: شهرداری تبریز از تجارب شهرهای آلمان در زمینه مدیریت شهری، محیط زیست، طرح پسماندهای شهری استفاده خواهد کرد.

شهردار تبریز از آلمان به عنوان کشوری با فرهنگ و تمدن دیرین و غنی و مردمانی خونگرم یاد کرد و بیان داشت: تبادلات و روابط فرهنگی آلمان و ایران و به ویژه تبریز در طول تاریخ هرگز از تبادلات اقتصادی کمتر نبوده است.

وی با اشاره به عمارت قدیمی شهرداری و مجموعه راه‌ آهن تبریز افزود: بناهای یاد شده که همگی در یک قرن گذشته توسط کارشناسان آلمانی احداث شده اند به عنوان نمونه همکاری‌های تاریخی دو کشور به شمار می آیند.

سفیر آلمان نیز در دیدار، نقش آذربایجان‌ شرقی و شهر تبریز را در توسعه روابط بین دو کشور ایران و آلمان انکارناپذیر توصیف کرد.

هوبرت هونزو ویتز با تشکر از مهمان ‌نوازی شهردار و مردم شهر تبریز عنوان کرد: من در شهر تبریز، دوستی دو کشور را بیشتر حس می‌کنم و روابط دیرین دو کشور برای من ملموس‌تر می‌شود زیرا رابطه شهر تبریز با آلمان روابطی منحصر به فرد است.

سفیر آلمان همچنین از شهردار و رئیس اتاق بازرگانی تبریز به خاطر تلاش برای گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی تقدیر کرد.

هونزو ویتز با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی و شهر تبریز نقش مهمی در روابط بین دو کشور ایران و آلمان دارند، گفت: تقریباً تمامی فن‌آوری‌ها و نوآوری‌هایی که در طول 150 سال گذشته وارد ایران شده از طریق تبریز بوده است.

وی همچنین از حضور برخی از سیاستمداران، مقتصدان و فرهیختگان آذربایجانی در مسئولیتهای مهم کشوری به نیکی یاد کرد و ادامه داد: برای من علاقه و اشتیاق رهبر معظم انقلاب نسبت به آذربایجان و شهر تبریز بسیار قابل توجه و ارزشمند بود به همین دلیل من به شما و مردم این شهر به خاطر این جایگاه تبریک می‌گویم.

وی همچنین ضمن استقبال از درخواست خواهرخواندگی تبریز با شهر مونیخ آلمان اظهار امیدواری کرد: مقدمات انجام این کار توسط طرفین پیگیری شود.