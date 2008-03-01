اجرای گروه های موسیقی از نظر کمی خوب بود

کیوان ساکت نوازنده تار با بیان این مطلب در خصوص رویدادهای هنر موسیقی در سال 86 به خبرنگار مهر گفت : حمایت مسئولان از انواع گونه های موسیقایی در سال جاری نسبت به سال های گذشته بهتر بود اما باید این نکته را نیز یادآور شوم که به این حمایت ها به شکل مساوی تقسیم نشده بود ،به عبارت دیگرما شاهد نگاه غیرکارشناسانه ای در چگونگی توجه و حمایت مادی و معنوی از برخی از گونه های موسیقی بودیم .

وی خاطرنشان کرد : ساختار موسیقی پاپ ساده و به نوعی عامه پسند و قابل دسترس است و طرفدارهای خودش را دارد ونیاز به هیچ گونه حمایت ندارد، و در عین حال معتقدم که آن نوع موسیقی که از کیفیت بالای هنری برخوردار است نیاز به حمایت همه جانبه دارد تا هم سطح سلیقه مخاطب را افزایش دهد و هم تعریف موسیقی فاخر به درستی معنا پیدا کند.

این نوازنده تار در پایان خاطرنشان کرد : انتظار می رود مسئولان و متولیان در سال جدید بتوانند چتر حمایت خود را بر انواع موسیقی اصیل ایرانی باز کنند و از سوی دیگر هنرمند در سایه چنین حمایتی با سعه صدر و فارغ از دغدغه های مالی به خلق و تولید آثاری در خور موسیقی ایرانی و همچنین موسیقی کلاسیک بپردازند.