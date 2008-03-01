  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۹

/رویدادهای مهم موسیقی سال86/

اجرای گروه های موسیقی از نظر کمی خوب بود

اجرای گروه های موسیقی از نظر کمی خوب بود

مجموع اجراهای موسیقی در سال 86 به لحاظ کمیت قابل توجه است اما بسیاری از این اجراها فاقد هر گونه وجه هنری بود.

کیوان ساکت نوازنده تار با بیان این مطلب در خصوص رویدادهای هنر موسیقی در سال 86 به خبرنگار مهر گفت : حمایت مسئولان از انواع گونه های موسیقایی در سال جاری نسبت به سال های گذشته بهتر بود اما باید این نکته را نیز یادآور شوم که به این حمایت ها به شکل مساوی تقسیم نشده بود ،به عبارت دیگرما شاهد نگاه غیرکارشناسانه ای در چگونگی توجه و حمایت مادی و معنوی از برخی از گونه های موسیقی بودیم .

وی خاطرنشان کرد : ساختار موسیقی پاپ ساده و به نوعی عامه پسند و قابل دسترس است و طرفدارهای خودش را دارد ونیاز به هیچ گونه حمایت ندارد، و در عین حال معتقدم که آن نوع موسیقی که از کیفیت بالای هنری برخوردار است نیاز به حمایت همه جانبه دارد تا هم سطح سلیقه مخاطب را افزایش دهد و هم تعریف موسیقی فاخر به درستی معنا پیدا کند.

این نوازنده تار در پایان خاطرنشان کرد : انتظار می رود مسئولان و متولیان در سال جدید بتوانند چتر حمایت خود را بر انواع موسیقی اصیل ایرانی باز کنند و از سوی دیگر هنرمند در سایه چنین حمایتی با سعه صدر و فارغ از دغدغه های مالی به خلق و تولید آثاری در خور موسیقی ایرانی و همچنین موسیقی کلاسیک بپردازند.        

 

کد مطلب 646142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها