پیروزی پرگل استیل آذین برابر داماش

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 7 دیدار از گروه های دوگانه آغاز شد که در مهمترین مسابقه تیم فوتبال استیل آذین موفق شد با نتیجه 5 بر 2 برابر داماش ایرانیان به پیروزی دست یابد.
نتایج کامل دیدارهای هفته چهاردهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:
گروه الف:
* گل گهرسیرجان 2 - مقاومت بسیج فارس1
* استیل آذین 5 - داماش ایرانیان 2
* تراکتورسازی تبریز صفر - سرخپوشان دلوار افزار صفر
* شاهین اهواز صفر - نیروی زمینی 2
گروه ب:
* اتکا تهران 3 - کوثر تهران یک
* آلومینیوم سازی اراک یک - مس رفسنجان 3
* شاهین پارس جنوبی - هما تهران
در ادامه مسابقات هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول طی روزهای آینده دیدارهای زیر برگزار می شود:
جمعه 10/12/86
گروه الف:
* شموشک نوشهر - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه شهدا نوشهر
* کاوه زنجان - پیام ارتباطات خراسان، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان
گروه ب:
* سپاهان نوین اصفهان - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* تربیت یزد - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
یکشنبه 11/12/86
* فولاد خوزستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز
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