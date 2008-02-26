پیروزی پرگل استیل آذین برابر داماش

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 7 دیدار از گروه های دوگانه آغاز شد که در مهمترین مسابقه تیم فوتبال استیل آذین موفق شد با نتیجه 5 بر 2 برابر داماش ایرانیان به پیروزی دست یابد.

نتایج کامل دیدارهای هفته چهاردهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:

گروه الف:

* گل گهرسیرجان 2 - مقاومت بسیج فارس1

* استیل آذین 5 - داماش ایرانیان 2

* تراکتورسازی تبریز صفر - سرخپوشان دلوار افزار صفر

* شاهین اهواز صفر - نیروی زمینی 2

گروه ب:

* اتکا تهران 3 - کوثر تهران یک

* آلومینیوم سازی اراک یک - مس رفسنجان 3

* شاهین پارس جنوبی - هما تهران

در ادامه مسابقات هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول طی روزهای آینده دیدارهای زیر برگزار می شود:

جمعه 10/12/86

گروه الف:

* شموشک نوشهر - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه شهدا نوشهر

* کاوه زنجان - پیام ارتباطات خراسان، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان

گروه ب:

* سپاهان نوین اصفهان - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* تربیت یزد - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد

یکشنبه 11/12/86

* فولاد خوزستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز