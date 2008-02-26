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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

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پیروزی پرگل استیل آذین برابر داماش

پیروزی پرگل استیل آذین برابر داماش

تیم فوتبال استیل آذین در مهمترین دیدار هفته چهاردهم رقابت های دسته اول باشگاه های کشور برابر داماش ایرانیان پیروزی پرگلی را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری 7 دیدار از گروه های دوگانه آغاز شد که در مهمترین مسابقه تیم فوتبال استیل آذین موفق شد با نتیجه 5 بر 2 برابر داماش ایرانیان به پیروزی دست یابد.

نتایج کامل دیدارهای هفته چهاردهم لیگ دسته اول باشگاه های کشور به شرح زیر است:
گروه الف:
* گل گهرسیرجان 2 - مقاومت بسیج فارس1 
* استیل آذین 5 - داماش ایرانیان 2
* تراکتورسازی تبریز صفر - سرخپوشان دلوار افزار صفر
* شاهین اهواز صفر - نیروی زمینی 2

گروه ب:
* اتکا تهران 3 - کوثر تهران یک
* آلومینیوم سازی اراک یک - مس رفسنجان 3
* شاهین پارس جنوبی - هما تهران

در ادامه مسابقات هفته چهاردهم رقابت های فوتبال لیگ دسته اول طی روزهای آینده دیدارهای زیر برگزار می شود:
جمعه 10/12/86
گروه الف:
* شموشک نوشهر - شهرداری بندرعباس، ساعت 14، ورزشگاه شهدا نوشهر
* کاوه زنجان - پیام ارتباطات خراسان، ساعت 14، ورزشگاه کارگران زنجان
گروه ب:
* سپاهان نوین اصفهان - نساجی مازندران، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* تربیت یزد - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه نصیری یزد
یکشنبه 11/12/86
* فولاد خوزستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

کد مطلب 646151

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