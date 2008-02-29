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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۵۶

یثربی سال آینده با "زنی از میان ماندالا" می‌آید

یثربی سال آینده با "زنی از میان ماندالا" می‌آید

نمایش "زنی از میان ماندالا" به نویسندگی و کارگردانی چیستا یثربی سال آینده در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

این نویسنده و کارگردان تئاتر در این باره به خبرنگار مهر گفت: "نمایش "زنی از میان ماندالا" داستان مردی است که آرمان‌هایش مورد تحسین جامعه اطراف قرار دارد و به نوعی قهرمان محسوب می‌شود. اما او در گذشته خود چهره‌ای وحشتناک دارد که مانند نیمه ماه از نظر اطرافیان پنهان است و زنی این شرایط را برملا می‌کند."

یثربی درباره زمان و شرایط اجرای نمایش توضیح داد: "بر اساس صحبت‌هایی که با مدیران تئاتر شهر انجام داده‌ام، نمایش "زنی از میان ماندالا" بهار 87 در سالن قشقایی بر صحنه خواهد رفت. تاکنون حضور افسانه ماهیان و آشا محرابی در این اثر قطعی و نوید گوهری آهنگساز آن خواهد بود."

وی پیشتر قرار بود نمایش "بازماندگان" را کارگردانی کند که برشی از زندگی هفت زن / مادر و ارتباط آنها را با یکدیگر نشان می‌دهد. به گفته یثربی مدیران تئاتر به دلیل هزینه‌بر و پرشخصیت بودن نمایش آن را مناسب اجرا در تالار اصلی تئاتر شهر دانسته‌اند که امکان اجرای آن فعلا میسر نیست.

کد مطلب 646162

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