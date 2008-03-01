افزایش بازده تولید در اثر توسعه ماشین آلات کشاوررزی مبتنی بر فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، الکترونیک در کشورهای توسعه یافته توانسته است حتی در تراکتورهای با قدرت بالا جایگاه خود را باز کند و این توسعه موجب شده است که این ماشین آلات بیشتر از آنکه شبیه به یک ماشین کشاورزی پیشرفته شوند به اتاقهایی شیک تبدیل شوند. هرچند نباید فراموش کرد که در حال حاضر هزینه های خرید و ساخت این ماشینها بسیار زیاد است.

به دلیل هزینه های انرژی و اقتصادی بسیار بالای این نوع کشاورزی پیشرفته که با کمک صنایع شیمیایی، ژنتیک و توسعه بازارهای بزرگ غذایی هر روز گسترش می یابد، بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه امکان رقابت با کشورهای صنعتی را پیدا نمی کند. بنابراین بخش کشاورزی کشورهای درحال توسعه برای رقابت با کشاورزی مجهز به فناوریهای برتر و یا حداقل تضمین خودکفایی خود به فناوریهای ساده، سازگارپذیر با کشاورزان خرد و با مصرف پائین انرژی و هزینه های کم خرید و ساخت نیاز دارند.

تکامل فناوری در کشاورزی

اولین ماشینی که انسان برای کاشت بذر در زمین مورد استفاده قرار داد، یک عصای چوبی بود که با کمک آن می توانست دانه های بذر را در زمین فرو کند.

با توسعه زمان و احساس روزافزون انسان به کشاورزی به مرور بسیاری از ابزارهای دستی ساده ای که امروزه می شناسیم از قبیل بیل، کلنگ، خیش و ... تولید شد.

ماشین آلاتی که به وسیله انسان و یا حیوان به خصوص ماشینهای شخم زنی که با نیروی حیوانات عمل می کنند در قرون گذشته به سرعت در اروپا توسعه یافتند و با توسعه آنها کشاورزان اروپایی توانستند به ثروت زیادی دست یابند.

قرن گذشته نیز قرن توسعه مکانیزاسیون موتورهای کشاورزی بود به طوری که با ورود بسیاری از ماشین آلاتی چون تراکتور که با نیروی موتورهای دیزلی کار می کند، استفاده از نیروی حیوانات به سرعت کنار گذاشته شد.

یک پیشنهاد: استفاده از گاو و اسب در ماشین آلات مدرن

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و گرم شدن جهانی زمین بسیاری از تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی را به فکر ارائه روشهایی برای کاهش مصرف انرژی انداخته است. از سویی دیگر به منظور نجات و تقویت کشاورزی در کشورهای فقیر نیاز به استفاده دوباره از نیروی حیوانات در توسعه این بخش احساس می شود.

این درحالی است که بازگشت به ابزارآلات قدیمی به منظور استفاده از توان انرژی حیوانات نمی تواند به عنوان راه حل مناسبی برای توسعه کشاورزی این کشورها معرفی شود. در این راستا فناوریهای مدرن ویژه ای مورد بررسی قرار گرفته اند که برای استفاده از نیروی کار حیوانات ساده شده اند که از جمله مزایای استفاده از این فناوریها می توان به این نکات اشاره کرد:

1- کاهش زیاد هزینه های خرید و حفظ سادگی ماشینها در عین سازگاری با استانداردهای جهانی

2- تولید علوفه و یا استفاده از مرتع

3- کاهش چشمگیر هزینه های سوخت

4- امکان انجام کشاورزی در مکانهایی که استفاده از ابزارآلات مکانیکی سنتی غیرممکن است

5- کمترین میزان سختی برای هدایت کننده ماشین هم زن و هم مرد

6- بهره وری بیشتر از این دستگاهها نسبت به تراکتورهای با قدرت متوسط

7- این حیوانات همچنین می توانند علاوه بر کار در مزرعه، بچه، شیر، کود حیوانی و در پایان گوشت تولید کنند.

استفاده از فناوریهای الکترونیکی

توسعه فناوریهای الکترونیکی نقش مهمی در تکامل مکانیزاسیون این بخش و افزایش دفت عملکرد ماشین آلات کشاورزی برجای خواهد گذاشت، به ویژه در موارد زیر:

سیستمهای الکترونیکی نصب شده در ماشینهای کشاورزی از این توانایی برخوردارند که به راحتی جایگزین سیستمهای مکانیکی و در نتیجه افزایش بازده کار شوند. برای مثال تراکتورهای مدرن کشاورزی، مجهز به تجهیزات الکترونیکی پیشرفته ای هستند که توانایی جمع آوری و بررسی بسیاری از اطلاعات مربوط به عملکرد ماشین را در مدت کار مثل سرعت دور موتور و یا فشار روغن را دارند و می توانند همزمان با راننده تراکتور در ارتباط بوده و این اطلاعات را منتقل کنند.

همچنین ماشین آلاتی که کود و مواد غذایی مورد نیاز زمین را در سراسر مزرعه توزیع می کنند، می توانند با استفاده از این تجهیزات الکترونیکی به تمام زمین و متر به متر، مفیدترین میزان کود را به منظور دستیابی به بهترین نتیجه رشد محصولات کاشته شده را ارائه کنند.

استفاده از سیستم های GPS

با استفاده از سیستم موقعیت یاب ماهواره ای (GPS) امکان شناسایی موقعیت دقیقی که در آن ماشینهای کشاورزی واقع شده اند در هر لحظه برای کشاورز فراهم می شود.