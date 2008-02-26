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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۷

/جام ریاست جمهوری ترکمنستان/

جوانان ایران به دیدار رده بندی صعود کردند / جایزه 5 هزار دلاری در انتظار جوانان

جوانان ایران به دیدار رده بندی صعود کردند / جایزه 5 هزار دلاری در انتظار جوانان

تیم فوتبال جوانان کشورمان با برتری مقابل تیم "وخش" تاجبکستان به دیدار رده بندی تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان راه یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان و از گروه C این رقابتها، عصر امروز تیم جوانان کشورمان درسومین وآخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی موفق شدند تیم "وخش" تاجیکستان را با 4 گل شکست دهند و با این پیروزی به دیدار رده بندی راه یابند.

گلهای تیم جوانان کشورمان در این دیدار که در ورزشگاه "نیسای" ترکمنستان برگزار شد را ایمان موسوی (2گل)، جلال علی محمدی و مهرداد نوری به ثمر رساندند. 

تیم جوانان ایران در دو دیدار گذشته مقابل عشق آباد و نفتچی ترکمنستان به یک شکست و یک پیروزی دست یافته بودند.

تیم کشورمان که تنها تیم رده جوانان دراین تورنمنت به شمار می رود با این پیروزی برای کسب عنوان سومی و دریافت جایزه 5 هزار دلاری این تورنمنت به دیدار برنده تیم های یونیورسیتی ترکمنستان و میکای ارمنستان خواهد رفت.

دیدار رده بندی و فینال این تورنمنت به ترتیب پنج شنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد.

تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان با حضور 10 تیم از دوم اسفند ماه در شهرعشق آباد آغاز شده است و تا دهم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

برای تیم های اول تا سوم مسابقات بین المللی جام ریاست جمهوری ترکمنستان به ترتیب مبلغ 20، 10 و 5 هزار دلار پاداش تعیین شده است. 

کد مطلب 646182

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