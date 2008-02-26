جوانان ایران به دیدار رده بندی صعود کردند / جایزه 5 هزار دلاری در انتظار جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان و از گروه C این رقابتها، عصر امروز تیم جوانان کشورمان درسومین وآخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی موفق شدند تیم "وخش" تاجیکستان را با 4 گل شکست دهند و با این پیروزی به دیدار رده بندی راه یابند.

گلهای تیم جوانان کشورمان در این دیدار که در ورزشگاه "نیسای" ترکمنستان برگزار شد را ایمان موسوی (2گل)، جلال علی محمدی و مهرداد نوری به ثمر رساندند.

تیم جوانان ایران در دو دیدار گذشته مقابل عشق آباد و نفتچی ترکمنستان به یک شکست و یک پیروزی دست یافته بودند.

تیم کشورمان که تنها تیم رده جوانان دراین تورنمنت به شمار می رود با این پیروزی برای کسب عنوان سومی و دریافت جایزه 5 هزار دلاری این تورنمنت به دیدار برنده تیم های یونیورسیتی ترکمنستان و میکای ارمنستان خواهد رفت.

دیدار رده بندی و فینال این تورنمنت به ترتیب پنج شنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد.

تورنمنت جام ریاست جمهوری ترکمنستان با حضور 10 تیم از دوم اسفند ماه در شهرعشق آباد آغاز شده است و تا دهم اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

برای تیم های اول تا سوم مسابقات بین المللی جام ریاست جمهوری ترکمنستان به ترتیب مبلغ 20، 10 و 5 هزار دلار پاداش تعیین شده است.