مسابقات استانی قرآن و عترت در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیرفرهنگی سازمان بسیج دانش آموزی استان همدان در حاشیه برگزاری این مسابقات اظهار داشت: این مسابقات در دو مقطع راهنمایی و متوسطه و در چهار رشته قرائت، حفظ، درک مفاهیم و عترت برگزار می شود، دو روز ادامه ادارد.

مصطفی مظاهری با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 200 نفر از دختران و 200 نفر از پسران با هم به رقابت می پردازند، افزود: مسابقات قرآن و عترت بسیج دانش آموزی در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود و منتخبین مرحله استانی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

مظاهری هدف از اجرای این مسابقات را ترویج مفاهیم و دستورات قرآنی و بیانات ائمه و معصومین در بین دانش آموزان عنوان کرد.