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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۰۲

مسابقات استانی قرآن و عترت در همدان آغاز شد

همدان - خبرگزاری مهر: مرحله نخست مسابقات استانی قرآن و عترت بسیج دانش آموزی همدان عصر امروز در این استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مدیرفرهنگی سازمان بسیج دانش آموزی استان همدان در حاشیه برگزاری این مسابقات اظهار داشت: این مسابقات در دو مقطع راهنمایی و متوسطه و در چهار رشته قرائت، حفظ، درک مفاهیم و عترت برگزار می شود، دو روز ادامه ادارد.

مصطفی مظاهری با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 200 نفر از دختران و 200 نفر از پسران با هم به رقابت می پردازند، افزود: مسابقات قرآن و عترت بسیج دانش آموزی در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود و منتخبین مرحله استانی به مسابقات کشوری اعزام خواهند شد.

مظاهری هدف از اجرای این مسابقات را ترویج مفاهیم و دستورات قرآنی و بیانات ائمه و معصومین در بین دانش آموزان عنوان کرد.

کد مطلب 646184

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