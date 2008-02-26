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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۱۳

100 پرونده حقوقی علیه موقوفه خواران در همدان تشکیل شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان گفت: در حال حاضر 10 هزار پرونده حقوقی علیه موقوفه خواران در کشور تشکیل شده است که 100 پرونده از این تعداد متعلق به استان همدان است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام محمد قدوسی پور، عصر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در استان همدان 496 موقوفه و 32 هزار رقبه وجود دارد و در آمد موقوفات استان همدان در سال جاری بیش از 21 میلیارد و 640 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی وقف در استان همدان افزود: وقف جایگاه خاصی در اسلام دارد و توسعه همه جانبه جامعه را در پی دارد.

قدوسی پور با تاکید بر اعتماد سازی در بین مردم برای گرایش به انجام عمل وقف، عنوان کرد: بیشترین واقفین استان همدان را زنان تشکیل می دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان در خصوص بدهی دستگاه های دولتی به اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان بیان داشت: این اداره بیش از 12 میلیارد تومان از ادارات و دستگاه های دولتی طلب دارد.

وی میزان موقوفات خاص استان همدان را 13 درصد کل موقوفات این استان اعلام و خاطرنشان کرد: در سال جاری 70 هزار متر مربع زمین وقفی به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده است که در اجرای طرح مسکن مهر به کار گرفته می شوند.

کد مطلب 646187

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