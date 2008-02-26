100 پرونده حقوقی علیه موقوفه خواران در همدان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام محمد قدوسی پور، عصر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: در استان همدان 496 موقوفه و 32 هزار رقبه وجود دارد و در آمد موقوفات استان همدان در سال جاری بیش از 21 میلیارد و 640 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی وقف در استان همدان افزود: وقف جایگاه خاصی در اسلام دارد و توسعه همه جانبه جامعه را در پی دارد.

قدوسی پور با تاکید بر اعتماد سازی در بین مردم برای گرایش به انجام عمل وقف، عنوان کرد: بیشترین واقفین استان همدان را زنان تشکیل می دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان در خصوص بدهی دستگاه های دولتی به اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان بیان داشت: این اداره بیش از 12 میلیارد تومان از ادارات و دستگاه های دولتی طلب دارد.

وی میزان موقوفات خاص استان همدان را 13 درصد کل موقوفات این استان اعلام و خاطرنشان کرد: در سال جاری 70 هزار متر مربع زمین وقفی به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده است که در اجرای طرح مسکن مهر به کار گرفته می شوند.