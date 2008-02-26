حضور حداکثری در انتخابات استراتژیک اتحاد ملی و انسجام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، عصرسه شنبه در همایش اتحاد ملی و انسجام اسلامی در دانشگاه آزاد واحد رشت، اظهار داشت: دشمنان از اتحاد ملی و انسجام اسلامی وحشت دارند و در هر حضور گسترده به ویژه در مشارکتهای جمعی نظیر انتخابات عقب نشینی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد : تبیین نقش اتحاد ملی، انسجام اسلامی، تاثیر و حفظ آن در اقتدار کشور یک ضرورت است.

عباس زاده بیان داشت: درایت رهبر معظم انقلاب در نامگذاری امسال با عنوان اتحاد ملی و انسجام اسلامی، شعار راهبردی بود که تحقق آن بر مبنای آرمانهای انقلاب اسلامی می تواند به نحو چشمگیری در حفظ منافع مسلمانان در عرصه های بین المللی موثر باشد.

عباس زاده، پیروزی اخیر ایران اسلامی در موضوع هسته ای را نمونه کامل استفاده بهینه از استراتژیک اتحادملی و انسجام اسلامی دانست و افزود: ملت بزرگ ایران نمونه دیگر این مصداق را در انتخابات 24 اسنفدماه نشان خواهند داد.

در این همایش یک روزه، پنج مقاله علمی در خصوص بررسی راه های تقویت اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه امام راحل و رهبر معظم انقلاب و انسجام اسلامی از منظر قرآن کریم به صورت سخنرانی ارائه شد.

حدود 50 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که 13 مقاله برای ارائه در این همایش برگزیده شد.