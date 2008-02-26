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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۲۷

مهلت ارسال آثار به همایش "رسول صبح" تمدید شد

مهلت ارسال آثار به همایش "رسول صبح" تمدید شد

مهلت ارسال آثار به همایش ادبی، پژوهشی رسول صبح از سوی موسسه تنظیم نشر و آثار امام تا پایان سال جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، مهلت ارسال آثار به این همایش که موضوع آن آثار ادبی و عرفانی امام خمینی ویژه جوانان است، تا 29 اسفند سال جاری تمدید شد.

علاقه مندان می توانند آثار ادبی خود را در دو حوزه شعر و مقاله تا 29 اسفند سال جاری به نشانی تهران: خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر، کوچه سوده، پلاک 5 ، طبقه ششم، معاونت هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ارسال کنند.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان این همایش سال آینده همزمان با ایام رحلت امام خمینی (ره) در تهران برگزار می شود.

 

کد مطلب 646197

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