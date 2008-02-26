مهلت ارسال آثار به همایش "رسول صبح" تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، مهلت ارسال آثار به این همایش که موضوع آن آثار ادبی و عرفانی امام خمینی ویژه جوانان است، تا 29 اسفند سال جاری تمدید شد.

علاقه مندان می توانند آثار ادبی خود را در دو حوزه شعر و مقاله تا 29 اسفند سال جاری به نشانی تهران: خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر، کوچه سوده، پلاک 5 ، طبقه ششم، معاونت هنری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ارسال کنند.

مراسم اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان این همایش سال آینده همزمان با ایام رحلت امام خمینی (ره) در تهران برگزار می شود.