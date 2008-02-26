بودجه87 به نفت وابسته تر شده است/ مجلس نباید از کنار تخلفات دولت بگذرد

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مجید انصاری عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز و مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز طی سخنانی در مناظره "بودجه 87 و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم" که با حضور سعید شیرکوند معاون سابق وزارت اقتصاد و عضو حزب مشارکت و محمد خوش‌ چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم و عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مستقل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، به بیان دیدگاههای خود پیرامون وضعیت اقتصادی کشور و بودجه 87 پرداخت.

وی با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب تا چند سال به دلیل مشکلات جنگ امکان تدوین برنامه وجود نداشت، گفت: لوایح بودجه باید در چارچوب هر برنامه توسعه باشد و به اصطلاح یک پنجم از آن باشد. اگر برنامه های توسعه در قالب لوایح بودجه نباشد تحولی در نظام اقتصادی و اداری کشور ایجاد نخواهد شد.

انصاری افزود: بر نامه های اول و دوم توسعه برنامه های مناسبی بودند اما با آسیب هایی همراه بودند اما برنامه سوم تا حدودی بهتر بود و به همین شکل برنامه چهارم که در دولت خاتمی و مجلس ششم تصویب شد نسبت به برنامه های قبلی مناسب تر بود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طبق برنامه توسعه چهارم حداقل رشد اقتصادی کشور باید 8 درصد باشد و نرخ تورم نیز باید به گونه ای کاهش یابد که در پایان برنامه توسعه نرخ توسعه یک رقمی شود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

انصاری با رد نگاه عجولانه به مقوله عدالت گفت: عده ای می خواهند با تزریق پول کار کنند و بودجه های عمرانی را به طور سرسام آور بالا بردند اما این چندان موفق نبود. روزی که خاتمی دولت را تحویل دکتر احمدی نژاد داد نه تنها بدهی و کسری چندانی در تراز مالی کشور نبود بلکه 9 میلیارد و 500 میلیون تومان در حساب ذخیره ارزی ،وجود داشت.

وی تصریح کرد: بخشی از درآمد نفتی طبق قانون باید ذخیره شود و اگر بخشی از این درآمد را به بازتولید سرمایه تبدیل نکنیم خیانت کرده ایم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از برخی رفتارهای اقتصادی دولت گفت: چرا در کشوری که پارلمان دارد و رئیس جمهور مکلف است بودجه را طبق لایحه بودجه تخصیص دهد هیئت دولت یکباره در یک سفر استانی تشکیل جلسه می دهد و 120 طرح را تصویب می کند.

انصاری در ادامه با هشدار درباره بودجه 87 گفت: این بودجه تورم زا، غیرواقعی و غیر شفاف است و بیشتر به نفت وابسته شده است.

عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز گفت: من با ساختارشکنی مخالف هستم اما مجلس خوب الزاما مجلسی نیست که با بزرگواری از تخلفات دولت بگذرد.