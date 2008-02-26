اخبار کوتاه انتخاباتی از شهرهای آذربایجان غربی

- به گزارش خبرنگار مهر در خوی، در دوره آموزشی سه روزه کاربران رایانه انتخابات هشتمین دوره مجلس که عصر امروز در محل آموزش فنی و حرفه ای خوی آغاز شد، 240 کاربر، آموزشهای لازم را فرا می گیرند که از میان آنها 147 نفر برای اجرای امور رایانه انتخابات مجلس برگزیده می شوند.

ابراهیم محمدلو فرماندار خوی در مراسم شروع این دوره آموزشی بر دقت و سلامت انتخابات و زمینه سازی برای حضور گسترده و پرشور مردم در پای صندوق های رای تاکید کرد.

- به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، فرماندار این شهرستان نیز عصر امروز در همایش توجیهی بازرسان انتخابات این شهرستان حضور پر شور مردم در انتخابات مجلس را ضامن شکوه، عظمت، اقتدار و توسعه همه جانبه کشور دانست.

حاج خانزاده اظهار داشت: مردم این بار نیز همچون گذشته با حضور پر شکوه خود در پای صندوقهای رای اقتدار و عظمت ایران اسلامی را به جهانیان نشان خواهند داد و برگ زرینی بر افتخارات خود خواهند افزود.

وی با تاکید بر سلامت و قانونمندی انتخابات و صیانت از آرای مردم بیان داشت: برای برگزاری انتخابات رایانه ای، تمهیدات لازم در اشنویه فراهم شده است.

عضو هیئت نظارت و بازرسی انتخابات استان نیز در این همایش بر رعایت قوانین، دقت و مراقبت از سلامت انتخابات تاکید کرد.

- بر اساس اعلام خبرنگار مهر در چالدران نیز فرماندار این شهرستان، عصر امروز در نشست نمایندگان فرمانداری چالدران در انتخابات مجلس هشتم گفت: ملت ایران با حضور پر شکوه خود در پای صندوق های رای بار دیگر حماسه ای دیگر در کارنامه ملی خود ثبت خواهند کرد.

محرم رضایی ادامه داد: امروز که دشمنان سعی در کمرنگ نشان دادن حضور مردم در صحنه هستند باید با حضور پر شور در انتخابات دشمنان را مایوس کنیم.

وی افزود: برای مستحکم کردم پایه های نظام اسلامی و بر هم زدن معادلات سیاسی دشمنان باید سعی کنیم با بر گزاری انتخاباتی سالم و قانونمند و حفاظت از آراء مردم از آرمانهای انقلاب اسلامی و شهداء صیانت کنیم.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان چالدران نیز در این گردهمایی بیان داشت: در حوزه انتخابیه این شهرستان، 85 بازرس و سر بازرس کار بازرسی 67 شعبه اخذ رای را بر عهده دارند.

- همچنین فرماندار شاهین دژ نیز بعد از ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان بیان داشت: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای بار دیگر دشمنان انقلاب اسلامی را نا امید خواهد کرد.

اروج مجاهدی خاطرنشان کرد: برای برگزاری انتخابات در این شهرستان 74 صندوق اخذ رای در نظر گرفته شده است که 42 صندوق سیار و 32 صندوق ثابت هستند.

وی ادامه داد: یک هزار و 500 نفر از عوامل اجرایی نیز برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند آماده هستند.