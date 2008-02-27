سازمان ثبت و اسناد نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسینعلی امیری در چهل و سومین جلسه ملاقات مردمی سازمان ثبت ، ضمن رسیدگی به مشکلات افرادی که در این جلسه شرکت کرده بودند، با بیان این مطلب که جلسات مردمی ما را در جریان کار واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور قرار می دهد، گفت: با تجزیه و تحلیل مشکلات مراجعان و اینکه از کجا آمده اند می توان عملکرد مدیران را ارزیابی کرد.

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص این موضوع که بیشتر خواسته های مراجعان چیست، افزود: سازمان ثبت روزانه حداقل با 34 دستگاه دولتی و وزارتخانه در ارتباط است که تنوع مأموریت و مراجعه کننده را در پی دارد که به همین دلیل عمده مراجعات را نمی شود گفت و به زمان نیز بستگی دارد، مثلاً آزمون سردفتری که چندی پیش برگزار شد، عمده مراجعان در مورد این موضوع بودند و مسایل دیگر متنوع است.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه افزود: از تاثیرات جلسات ملاقات مردمی بر عملکرد سازمان می توان به این موضوع اشاره کرد که این جلسات تجزیه و تحلیل می شود و خروجی آن در برنامه ریزی سازمان تاثیر دارد و باعث می شود که واسطه ها از بین بروند که از انحرافات اداری نیز می کاهد زیرا مردم مستقیماً با من در ارتباط هستند.

حسینعلی امیری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران در خصوص تسهیلات بهتر ادارات ثبت به مردم، گفت: در3 سال اخیر حدود 3 هزار نفر نیروی انسانی جدید، جذب سازمان شده اند که همگی افراد تحصیلکرده می باشند و باعث بازسازی سازمان از این جهت شده و هم چنین از حدود 5/2 سال قبل مرکز آموزش و پژوهش تاسیس شده که این موضوع نیز در جهت ارتقاء آموزش کارکنان و بالا رفتن راندمان کاری شده است.

همچنین فضاهای اداری بازسازی و نوسازی شده و با مکانیزه کردن واحدها شرایط بهتری برای ارائه خدمت به مردم فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر این موضوع که دفاتر اسناد رسمی می بایست میزان حق التحریر را در معرض دید مردم نصب کنند گفت: دفاتر اسناد رسمی هم از طریق بازرسان خود استانها و هم از طریق اداره کل بازرسی مستقر در ستاد سازمان کنترل می شوند تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی در ادامه افزود: اخیرا، اداره کل روابط عمومی سازمان، به منظور پاسخگویی به مردم و دریافت پیشنهادات، انتقادات و شکایات، سامانه ای را به عنوان سامانه ارتباطات مردمی با شماره تلفن 66709330 راه اندازی نموده که آماده ارائه خدمت به مردم می باشد.

امیری در خصوص آمار ازدواج و طلاق گفت: میزان ازدواج ها و طلاق های انجام شده در 9 ماهه سال جاری به نسبت مشابه سال قبل، به ترتیب 9 درصد و 4 درصد افزایش را نشان می دهد .

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت تصویب قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و تاثیرات آن در جامعه گفت: این قانون در سال 1310 به تصویب رسیده بود که بسیار قدیمی و جوابگوی نیازهای جامعه امروز نبود که پس از انجام کار کارشناسی دقیق و در راستای نهضت نرم افزاری و تولید علم از فرمایشات مقام معظم رهبری این قانون مجددا اصلاح و در مجلس شورای اسلامی و عینا در شورای نگهبان به تصویب رسید و به ریاست جمهوری فرستاده شده و پس از امضاء رئیس جمهور ابلاغ می شود.

وی در ادامه گفت: مرجع ملی مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور می باشد و نماینده ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی، سازمان ثبت اسناد و املاک است.

حسینعلی امیری در پایان این جلسه در خصوص ثبت نوین گفت: اواخر سال 83 برنامه 5 ساله سازمان با رویکرد ثبت نوین با همکاری اهل علم و کارشناسان خود ثبت و خارج از ثبت تهیه شد که کلیه خدمات ثبتی مکانیزه ارائه شود و هم اکنون بیش از 20 نرم افزار در حوزه های مختلف ثبتی در حال اجرا و اتمام می باشد که تا یکسال و نیم آینده به بهره برداری می رسد.

