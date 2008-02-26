تفاهم نامه کارت ملی ورزش به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه "کارت ملی ورزش" جهت انجام مقدمات مربوط به تکمیل مطالعات میدانی، تهیه طرح های اولیه، امکان سنجی و تدوین فاز نخست تهیه نرم افزارهای مورد نیاز و مستند سازی کامل پروژه کارت ملی ورزش و اجرای آزمایشی در یک مجموعه ورزشی، فیمابین سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از یک طرف (طرف اول) و بانک اقتصادنوین و شرکت پرداخت نوین آرین از سوی دیگر (طرف دوم) منعقد شده است.

براساس این تفاهم نامه که به امضای مهندس علی آبادی، حسین هادیانی، جلال رسول اف و کریم خمسه رسیده، در جهت ارتقای کمی و کیفی رفتار اداری امور کلیه اماکن ورزشی کشور، سازمان تربیت بدنی پس از مطالعات گسترده و انجام امور کارشناسی دقیق در راستای دولت الکترونیک طرح "کارت ملی ورزش" را برای استفاده کنندگان از اماکن ورزشی به مورد اجرا می گذارد.

از اهداف اجرای این طرح می توان به جمع آوری و ثبت اطلاعات آماری کامل و دقیق از استفاده کنندگان محیط های ورزشی، فراهم آمدن تسهیلات مناسب جهت استفاده کنندگان و مدیریت اماکن ورزشی، هدفمند نمودن هزینه ها و یارانه های ورزشی کشور، تحقق کلیه اهداف متصور در گسترش فنآوری اطلاعات و هوشمند نمودن امور و مصارف مورد نیاز سازمان تربیت بدنی اشاره نمود.

از مزیت های مالی پروژه "کارت ملی ورزش" و نقدینگی ایجاد شده در آینده، می توان گفت که حجم نقدینگی موجود، کلیه هزینه ها را پوشش داده و هیچگونه هزینه دیگری به سازمان تربیت بدنی، اماکن ورزشی و مردم تحمیل نخواهد شد. همچنین قابلیت جایگزینی این کارت با کلیه بلیط ها، کارت های ورزشی موجود، بن کالاها، کارت های شناسایی و ایجاد سطوح دسترسی به پرونده های سوابق ورزشی و پزشکی وجود خواهد داشت.