قدرت معنوی محور اصلی سپاه برای مقابله با تهدیدات است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران، سردار سرلشکر محمد علی جعفری در همایش سراسری مسئولان؛ استادان و مربیان آموزشی و تربیتی سپاه که همزمان با هفته تربیت در سالن الغدیر نیروی زمینی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر پایه فرامین فرمانده معظم کل قوا اساس و بنای سپاه پاسداران قدرت معنوی است نه تجهزات مادی؛ سازماندهی مستحکم و ابزار و امکانات رزمی، هر چند که توجه ویژه به امر آموزش و تربیت پاسداران به معنی بی توجهی به امر سازماندهی و آموزش نظامی و آماده نگه داشتن سلاح و تجهیزات و آمادگی رزم نیست .

وی افزود: تهدید استکبار جهانی برای انقلاب اسلامی در هر شرایطی متصوراست اما آمادگی نظامی طبق فرمایش مقام معظم رهبری نباید محور آمادگی سپاه باشد و به عامل اصلی قدرت یعنی عوامل معنوی و افزایش ایمان و اعتقاد باید توجه خاص و ویژه داشت.

به گفته جعفری، محورتحول و تعالی سپاه پاسداران توجه به امر آموزش و تربیت ‌است.



سردار جعفری با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های برجسته سپاه ، انقلابی گری پاسداران است، گفت: حفظ روحیه انقلابی و تقویت آن به طوری که در رفتار سازمانی برجسته و روشن باشد باید در سرلوحه کارهای آموزشی و تربیتی سپاه قرار بگیرد و نباید این روحیه و نیز از خودگذشتگی وایثار در سازمان سپاه پاسداران کمرنگ شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که مهمترین وظیفه مسئولین سپاه به تربیت پاسداری و برنامه ریزی آموزش وافزایش بنیه معنوی و معنویت افزایی پاسداران می باشد محور اصلی سپاه پاسداران نیروی انسانی با ویژگی کارآمدی ، شایستگی ، مومن ومتدین و با روحیه انقلابی است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تهدیدات علیه نظام و انقلاب اسلامی از تهدید هم تراز به تهدید ناهم تراز تغییر کرده و امروزه شیوه های جنگ نوین مورد استفاده قرار می گیرد گفت: برای مقابله با تهدیدات نرم و نیمه سخت نیازمند تغییر محتوای آموزش سپاه متناسب با ماموریت های سپاه هستیم و برای انجام این مهم نیاز است تا همه اساتید، مربیان و مسئولان آموزشی سپاه بسیج شوند.

وی با اشاره به اینکه در سازمانهای نظامی، امنیتی، انقلابی و دفاعی امر تربیت و آموزش یک امر بسیار مهم و زیربنایی است، ادامه داد: در دهه اول تشکیل سپاه آموزش و تربیت پاسداران در صحنه عملی و دوران دفاع مقدس بود و در میدان جنگ بهترین آموزش های عملی به پاسداران داده می شد و امر تربیت آموزش در آن فضای روحانی و معنوی خاص برای سپاه پاسداران به خوبی انجام شده و کادر سازی صورت می گرفت.

سردار سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: مجموعه امر تربیت و یادگیری در کوران سختی های دفاع مقدس باعث شد تا رزمندگان دلیر اسلام حماسه های جاویدانی چون بیت المقدس، والفجر8 ، فتح المبین، کربلای 5 و بسیاری دیگر از عملیات های غرور آفرین را خلق کنند.

وی افزود: دفاع مقدس یک مقطع بی نظیری در طول تاریخ انقلاب اسلامی است و کارهای بسیار بزرگ و سرنوشت سازی به دست بزرگ مردان جنگ شکل گرفته و بدون آموزش های معنوی این حماسه آفرینی ها امکان پذیر نبود و به مرور در صحنه عمل جنگ با عراق، ایمان ، انگیزه ، اعتقاد و ویژگی های خاص در سپاه نهادینه شد.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه رسالت سپاه دفاع از انقلاب و حفظ دستاوردهای آن است افزود: تهدید علیه انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن فقط به شکل نظامی نیست بلکه تهدیدات نرم را شامل می شود و قدرت معنوی محور اصلی سپاه برای مقابله با این گونه تهدیدات است.