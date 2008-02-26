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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۴۶

فرمانده کل سپاه:

قدرت معنوی محور اصلی سپاه برای مقابله با تهدیدات است

قدرت معنوی محور اصلی سپاه برای مقابله با تهدیدات است

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه رسالت سپاه دفاع از انقلاب و حفظ دستاوردهای آن است، گفت: قدرت معنوی محور اصلی سپاه برای مقابله با تهدیدات است.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران، سردار سرلشکر محمد علی جعفری در همایش سراسری مسئولان؛ استادان و مربیان آموزشی و تربیتی سپاه که همزمان با هفته تربیت در سالن الغدیر نیروی زمینی برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر پایه فرامین فرمانده معظم کل قوا اساس و بنای سپاه پاسداران قدرت معنوی است نه تجهزات مادی؛ سازماندهی مستحکم و ابزار و امکانات رزمی، هر چند که توجه ویژه به امر آموزش و تربیت پاسداران به معنی بی توجهی به امر سازماندهی و آموزش نظامی و آماده نگه داشتن سلاح و تجهیزات و آمادگی رزم نیست .

وی افزود: تهدید استکبار جهانی برای انقلاب اسلامی در هر شرایطی متصوراست اما آمادگی نظامی طبق فرمایش مقام معظم رهبری نباید محور آمادگی سپاه باشد و به عامل اصلی قدرت یعنی عوامل معنوی و افزایش ایمان و اعتقاد باید توجه خاص و ویژه داشت.

به گفته جعفری، محورتحول و تعالی سپاه پاسداران توجه به امر آموزش و تربیت ‌است.

سردار جعفری با تاکید بر اینکه یکی از ویژگی های برجسته سپاه ، انقلابی گری پاسداران است، گفت: حفظ روحیه انقلابی و تقویت آن به طوری که در رفتار سازمانی برجسته و روشن باشد باید در سرلوحه کارهای آموزشی و تربیتی سپاه قرار بگیرد و نباید این روحیه و نیز از خودگذشتگی وایثار در سازمان سپاه پاسداران کمرنگ شود.

وی تصریح کرد: از آنجا که مهمترین وظیفه مسئولین سپاه به تربیت پاسداری و برنامه ریزی آموزش وافزایش بنیه معنوی و معنویت افزایی پاسداران می باشد محور اصلی سپاه پاسداران نیروی انسانی با ویژگی کارآمدی ، شایستگی ، مومن ومتدین و با روحیه انقلابی است.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه تهدیدات علیه نظام و انقلاب اسلامی از تهدید هم تراز به تهدید ناهم تراز تغییر کرده و امروزه شیوه های جنگ نوین مورد استفاده قرار می گیرد گفت: برای مقابله با تهدیدات نرم و نیمه سخت نیازمند تغییر محتوای آموزش سپاه متناسب با ماموریت های سپاه هستیم و برای انجام این مهم نیاز است تا همه اساتید، مربیان و مسئولان آموزشی سپاه بسیج شوند.

وی با اشاره به اینکه در سازمانهای نظامی، امنیتی، انقلابی و دفاعی امر تربیت و آموزش یک امر بسیار مهم و زیربنایی است، ادامه داد: در دهه اول تشکیل سپاه آموزش و تربیت پاسداران در صحنه عملی و دوران دفاع مقدس بود و در میدان جنگ بهترین آموزش های عملی به پاسداران داده می شد و امر تربیت آموزش در آن فضای روحانی و معنوی خاص برای سپاه پاسداران به خوبی انجام شده و کادر سازی صورت می گرفت.

سردار سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: مجموعه امر تربیت و یادگیری در کوران سختی های دفاع مقدس باعث شد تا رزمندگان دلیر اسلام حماسه های جاویدانی چون بیت المقدس، والفجر8 ، فتح المبین، کربلای 5 و بسیاری دیگر از عملیات های غرور آفرین را خلق کنند.

وی افزود: دفاع مقدس یک مقطع بی نظیری در طول تاریخ انقلاب اسلامی است و کارهای بسیار بزرگ و سرنوشت سازی به دست بزرگ مردان جنگ شکل گرفته و بدون آموزش های معنوی این حماسه آفرینی ها امکان پذیر نبود و به مرور در صحنه عمل جنگ با عراق، ایمان ، انگیزه ، اعتقاد و ویژگی های خاص در سپاه نهادینه شد.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه رسالت سپاه دفاع از انقلاب و حفظ دستاوردهای آن است افزود: تهدید علیه انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن فقط به شکل نظامی نیست بلکه تهدیدات نرم را شامل می شود و قدرت معنوی محور اصلی سپاه برای مقابله با این گونه تهدیدات است.

کد مطلب 646222

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