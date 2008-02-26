تیم ملی هندبال کره جنوبی قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی سیزدهمین دوره رقابتهای هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی جام جهانی ساعت 17 امروز بین دو تیم کره جنوبی و کویت در تالار پیروزی شهر اصفهان برگزار شد. این مسابقه بعد از 60 دقیقه پر تنش برای هر دو تیم با اقتدار چشم بادامی های آسیای شرقی و برتری 27 بر 21 تیم کره جنوبی بر تیم کویت و کسب مقام قهرمانی این تیم در آسیا به پایان رسید.

با راهیابی این دو تیم به فینال رقابتهای جام ملتهای آسیا، بازی جنجالی این دو تیم در رقابتهای انتخابی المپیک پکن تکرار شد با این تفاوت که نتیجه این مسابقه با اختلاف 6 گل به سود کره جنوبی پایان یافت. حضور این دو تیم درمسابقه فینال به دلیل اختلافات چند ماهه گذشته بر سر راهیابی به المپیک پکن برای هر دو کشور مهم بود.

رقابتهای هندبال انتخابی المپیک پکن شهریورماه سال جاری درحالی در کشور ژاپن برگزار شد که تیم کویت با کسب مقام قهرمانی به عنوان نماینده آسیا مجوز حضور در بازیهای چین را دریافت کرد. اما با شکایت کره جنوبی به فدراسیون جهانی هندبال این مسابقه مجددا تکرار شد تا کره جنوبی بتواند جایگزین این تیم در المپیک شود. اختلافات این دو کشور تا به جایی ادامه یافت که به غیر از تهدید کنفدراسیون هندبال آسیا در کویت مبنی بر حذف این کشور از هندبال این قاره و جرایم نقدی، حضور کره ای ها در مسابقات اصفهان را تحت الشعاع خود قرار داد.

با پایان یافتن رقابتهای جام ملتهای آسیا تیم کره جنوبی به مقام قهرمانی سیزدهمین دوره رقابتهای جام ملتهای آسیا دست یافت. تیم کویت دوم و عربستان در مکان سوم ایستاد.تیم ایران در این دیدارها به مقام چهارم بسنده کرد. سه تیم اول این مسابقات جواز حضور در جام جهانی 2009 کرواسی را بدست آوردند.

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا با حضور 10 تیم از 28 بهمن ماه تا هفتم اسفندماه در اصفهان برگزار شد.