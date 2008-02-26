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۷ اسفند ۱۳۸۶، ۱۸:۰۲

رئیس جمهور:

همکاری ایران و مغرب به نفع دو ملت و امت اسلام است

همکاری ایران و مغرب به نفع دو ملت و امت اسلام است

رئیس جمهور روابط دو کشور ایران و مغرب را دیرینه و تاریخی دانست و گفت: هیچ مانع و مشکلی برای توسعه روابط دو کشور وجود ندارد چرا که ملت‌های ایران و مغرب برادر و مسلمان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی ‌نژاد در دیدار «عبدالطیف معزوز» وزیر تجارت خارجی مغرب با اشاره به امکانات و توانایی پیشرفت علمی و صنعتی کشورمان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات به مغرب اعلام کرد.

رئیس‌جمهور همکاری دو کشور را به نفع دو ملت، امت اسلام و سایر ملت‌ها دانست و با بیان اینکه باید از منابع جهان اسلام برای حل و فصل مسائل جهانی به خصوص از ملت مظلوم فلسطین دفاع کرد، یادآور شد: همکاری ایران و مغرب می‌تواند به پیشرفت امت اسلامی بیانجامد.

بنا براین گزارش، «عبدالطیف معزوز» وزیر تجارت خارجی مغرب نیز در این دیدار با ابلاغ بهترین سلام‌های گرم «ملک محمد ‌ششم» پادشاه مغرب به دولت و ملت ایران، روابط دو کشور را دوستانه و رو به گسترش دانست.

وی گفت: با توجه به موافقتنامه‌هایی که در این سفر به امضا مسؤولان عالی‌رتبه دو کشور رسیده، زمینه بسیار خوبی فراهم شده است که در جهت توسعه و تحکیم روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف گام برداریم.

وزیر تجارت خارجی مغرب با اشاره به حجم بالای مبادلات تجاری میان ایران و مغرب افزود: باید تلاش کنیم تنوع بیشتری به مبادلات بازرگانی به ویژه از سوی بخش خصوصی دو کشور ببخشیم 

کد مطلب 646225

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