به گزارش خبرنگار مهر در گلوگاه، عباسعلی علیزداه، عصر سه شنبه در مراسم افتتاح ساختمان دادگستری این شهرستان افزود: بودجه شوراهای حل اختلاف کشور در سال آینده 100 درصد افزایش می‌یابد.

وی اظهار داشت: شوراهای حل اختلاف کشور در سال جاری 30 میلیارد تومان اعتبار داشتند که در سال آینده علاوه بر این رقم، 20 میلیارد تومان نیز برای تجهیز این مراکز در نظر گرفته شده است.

معاون اداری مالی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: نگاه دولت به شوراهای حل اختلاف بسیار مثبت و مورد توجه مقامهای قضایی نیز است.

علیزداه اظهار امیدواری کرد: با تصویب لایحه ساماندهی و نظم بخشی به شوراهای حل اختلاف در مجلس، بسیاری از مشکلات مربوط به این شورا در کشور برطرف شود.

این مقام قضایی کشور عنوان کرد: تکمیل کار اداری مشاوران و قضات نیز در برنامه قوه قضاییه به صورت جدی در حال پیگیری است.

ساختمان اداری دادگستری شهرستان گلوگاه در زمینی به مساحت چهار هزار و 600 متر مربع با زیربنای یک هزار و 700 متر مربع از اعتبارات قوه قضائیه معادل 347 میلیون تومان طی 15 ماه ساخته شده است.