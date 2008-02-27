گاز جان 10 نفر را در خراسان شمالی گرفت

جواد سالاریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین 95 نفر نیز دچار مسمومیت شده که به دلیل اینکه زود متوجه وضعیت گازگرفتگی خود شده از مرگ حتمی نجات پیدا کردند.

وی مهمترین دلیل گازگرفتگی را بی توجهی این خانواده ها در استفاده از وسایل گازی به خصوص بخاری گازی دانسته که به صورت غیر اصولی و فاقد رعایت ایمنی لازم بوده است.

سالاریان خاطرنشان کرد: برودت هوای زمستان سال جاری در استان خراسان شمالی موجب شده تا برخی از مشترکین گاز دقت لازم را در استفاده از وسایل گازی نداشته و دچار خفگی شوند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان خراسان شمالی یادآور شد: در حالی در زمستان سالجاری در استان خراسان شمالی 10 نفر بر اثر گاز گرفتگی جان خود را از دست داده که پارسال ما در این استان موردی نداشتیم.