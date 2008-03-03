ناکامی تیم ملی هندبال ثمره نگاه تک بعدی / هندبال همه استعدادها را نمی بیند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال ایران در حالی به عنوان چهارم جام ملت های آسیا بسنده کرد که شرایط میزبانی و حمایت همه جانبه سازمان ورزش را همراه خود داشت و طبیعتا نمی بایست این اتفاق می افتاد اما واقعیت های عرصه قهرمانی ورزش فراتر از این مسائل است و اگر سازوکار مناسب فراهم نباشد، شرایط میزبانی به تنهایی کاری از پیش نمی برد.

بازی انتقاد آمیز ایران در مرحله مقدماتی برابر بحرین و شکست از این تیم هرچند با پیروزی شیرین بر کویت در بازی پایانی دور مقدماتی به فراموشی سپرده شد اما اگر مسئولین هندبال ایران و کادرفنی ما هوشیار بودند به طور یقین از آن شکست تلخ برابر بحرین برای پیروزی در بازی رده بندی مقابل عربستان نهایت استفاده را می کردند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد چرا که تصور بر این بود که با استفاده از شرایط میزبانی می توان عربستان را شکست داد. اما اگر بخواهیم ریشه این ناکامی هندبال و تیم ملی نگاه کنیم به یک واقعیت تلخ تر می رسیم و آن هم نگاه یک بعدی رئیس فدراسیون هندبال به استعدادهای موجوددر سراسر کشور است.

تیم ملی هندبال در حالی جام ملت های آسیا را با ناکامی به پایان رساند که در ترکیب خود یک هندبالیست سبزواری هم نداشت و این در حالی است که سبزواری ها همواره تشکیل دهنده استخوانبندی اصلی تیم های ملی بوده اند. همه کارشناسان و علاقه مندان به ورزش می دانند که سبزوار از گذشته مهد هندبال ایران بوده و در حال حاضر نیز ورزش اول این دیار است اما به دلیل بی توجهی فدراسیون هندبال شور شوق و انگیزه های گذشته در نزد جوانان و نوجوانان این شهر دیده نمی شود چرا که انگیزه ای برای آنها باقی نمانده است.

هندبال از قدیم درشهرهای سبزوار، خرم آباد ، تبریز ، شهرکرد ، فریمان، کرمان و .. رواج داشته و استعدادهای بسیار خوبی در این شهرها هستند اما به دلیل نگاه یک بعدی رئیس فدراسیون هندبال وگسیل کردن بیشتر امکانات و توانمندی های سخت افزاری به اصفهان، عملا راه بر ظهور استعدادهای بالقوه در شهرهای فوق بسته شده است.

اگر در تیم ملی هندبال دو بازیکن گوش زن متبحر و متخصص حضور داشتند و یا اگر یک بازیکن خط زن تند و تیز حضور داشت برابر عربستان کارمان گره نمی خورد و به این راحتی نتیجه را واگذار نمی کردیم.

یقینا درجای جای ایران می توان استعدادهای زیادی را برای بازی دراین پست ها کشف و پرورش داد. ولی این امر درحالی میسر است که خراسان رضوی و بخصوص سبزوار دارای تیم یا تیم هایی در لیگ برتر باشند.

امروز می بینیم که فدراسیون والیبال با وجود تمامی مشکلات والیبال گنبد را با نام استقلال گنبد وارد لیگ برتر می کند و یا فدراسیون بسکتبال در گرگان تیمی را به لیگ آورده چرا که والیبال و بسکتبال بدون این شهرها امکان رشد و شکوفایی کمتری پیدا می کند.

تیم ملی هندبال در جام ملت ها تیم پرنوسان و پراز نقاط ضعف بود که مرتفع ساختن این نقاط ضعف با گسترش و توسعه هندبال به همه نقاط هندبال خیز ایران میسر است . پول و حمایت و فرستادن به سفرهای رنگارنگ و همچنین حضور مربیان صاحب نام دنیا در هندبال به تنهایی راهگشا نیست و زمانی می توان از این امکانات استفاده کرد که شالوده و اصل و اساس کار که کشف استعدادها است درست و اصولی مورد توجه قرار گیرد.

سیدرضا فیض آبادی کارشناس هندبال در پایان تحلیل خود آورده است: علاوه بر این تشکیلات هندبال ما باید از آن بافت سنتی و قدیمی خود خارج شود چرا که با وجود آدمهای بزرگ در کنار رئیس فدراسیون می توان کارهای بزرگ را به انجام رساند و آدمهای مطیع تنها به بقای خود می اندیشند.