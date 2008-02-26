سفر وزیر خارجه بلژیک به لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کارل دو گوش" وزیر خارجه بلژیک در دیدار با "معمر قذافی" رهبر لیبی چشم اندازهای روابط میان اتحادیه اروپا و دولت طرابلس را مورد بررسی قرار داد.

مذاکرات این دو مقام بویژه درباره قرارداد ماه ژوئیه سال 2007 میلادی در زمینه آزادی پرستاران بلغاری مربوط می شد، به تبادل نظر پرداختند.

دو گوش همچنین پیام نخست وزیر بلژیک را به قذافی رساند.

وزیر خارجه بلژیک و قذافی همچنین وضعیت در چاد و سودان را نیز بررسی کردند.

لیبی اولین مرحله از سفر دوره ای وزیر خارجه بلژیک به کشورهای آفریقایی به شمار می رود. وی قرار است از چاد و آفریقای مرکزی نیز دیدار کند.