از تاسیس آکادمی تخصصی شطرنج در کشور حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار صبح امروز دکتر رضا قراخانلو با "جفری بورک" نایب رئیس فدراسیون جهانی توسعه و تقویت همکاری های دو جانبه مورد تاکید قرار گرفت و تاسیس آکادمی شطرنج به عنوان یکی از برنامه های توسعه ای شطرنج در ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای این نشست محمد ابراهیم مداحی رئیس فدراسیون شطرنج از "جفری بورگ" بعنوان یکی از تئوریسین های رشته شطرنج یاد کرد که از طریق ایجاد آکادمی های شطرنج و فعال کردن این رشته در مدارس، تجربیات ارزشمندی را در اختیار دارد و می تواند به رشد و توسعه این رشته در کشور کمک کند.

سپس دکتر قراخانلو ضمن تقدیر از تلاش های فدراسیون شطرنج کشورمان تصریح کرد : کمیته ملی المپیک ایران آمادگی کامل دارد تا از توسعه شطرنج در منطقه غرب آسیا و همچنین درسطح کشور حمایت های لازم را بعمل آورد.



وی از ایجاد آکادمی شطرنج و همچنین ایجاد فدراسیون کشورهای منطقه با محوریت جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو هدف اصلی یاد کرد و تحقق این امر را ممکن دانست.



قراخانلو سپس با اشاره به آکادمی ملی المپیک گفت : این آکادمی با امکانات مجهز وعلمی مورد نیاز موفق شده درخاورمیانه حرف اول را بزند و مورد توجه بسیاری از فدراسیونهای بین المللی قرار بگیرد و مسئولان فدراسیون بین المللی شطرنج نیز جهت توسعه و نهادینه کردن ورزش شطرنج در خاورمیانه و بخصوص غرب آسیا می توانند از این آکادمی بهره ببرند.



در ادامه جفری بورگ نایب رئیس فدراسیون بین المللی شطرنج از برنامه های این فدراسیون درجهت ایجاد آکادمی شطرنج در کشورهای مختلف و همچنین از گنجاندن شطرنج به عنوان درس ویژه گروه های 7 تا 12 سال درچند کشورجهان خبرداد و حمایت خود را از تاسیس آکادمی شطرنج در ایران ، بعنوان مرکزی مهم در ورزش منطقه و خاورمیانه اعلام کرد.



وی همچنین خواستار آن شد که به شطرنج صرفا بعنوان یک ورزش نگریسته نشود بلکه ابعاد مختلف این ورزش همانند تاثیرات علمی ، روانشناسی و . . . آن نیز به شکل آکادمیک مورد توجه قرار گیرد.



در پایان این نشست دکتر قراخانلو از ایجاد آکادمی و مدرسه شطرنج در کشور و مرکزیت ایران در توسعه رشته شطرنج غرب آسیا استقبال کرد و آمادگی کمیته ملی المپیک را برای همکاریهای همه جانبه برای تاسیس امکانات فوق را مورد تاکید قرار داد. وی همچنین برای حمایت از گنجاندن شطرنج به عنوان یکی از دروس مدارس ابتدایی استقبال کرد.