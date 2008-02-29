ساختار جدید دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه تدوین شد

مدیر دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ایجاد واحد بین الملل با هدف ایجاد تعاملات با انجمنهای علمی خارج از کشور با تاکید بر انجمنهای جهان اسلام، ایجاد بخش نظارت و ارزشیابی فعالیتهای انجمنهای علمی و همچنین تاکید بر استفاده از فناوریهای نوین از مهمترین تغییرات در ساختار دبیرخانه انجمن های علمی حوزه است.

حجت الاسلام بارانی افزود: این ساختار در دبیرخانه انجمن تدوین شده و برای تایید به معاونت پژوهشی حوزه ارسال شده است و هم اکنون کارشناسان این معاونت در حال بررسی این ساختار هستند.