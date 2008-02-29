  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۷

/ اختصاصی مهر /

ساختار جدید دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه تدوین شد

ساختار جدید دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه تدوین شد

ساختار جدید دبیرخانه انجمنهای علمی حوزه علمیه تدوین و برای تصویب به معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ارسال شد.

مدیر دبیرخانه انجمن های علمی حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: ایجاد واحد بین الملل با هدف ایجاد تعاملات با انجمنهای علمی خارج از کشور با تاکید بر انجمنهای جهان اسلام، ایجاد بخش نظارت و ارزشیابی فعالیتهای انجمنهای علمی و همچنین تاکید بر استفاده از فناوریهای نوین از مهمترین تغییرات در ساختار دبیرخانه انجمن های علمی حوزه است.

حجت الاسلام بارانی افزود: این ساختار در دبیرخانه انجمن تدوین شده و برای تایید به معاونت پژوهشی حوزه ارسال شده است و هم اکنون کارشناسان این معاونت در حال بررسی این ساختار هستند.

کد مطلب 646262

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها