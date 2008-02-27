دعوت ورزشکار استان مرکزی به تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولان

ابراهیم نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه 20 ورزشکار کشورمان برای شرکت در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولان دعوت شدند، افزود: در این اسامی نام بهمن انصاری ورزشکار شایسته استان مرکزی هم وجود دارد.

وی اسامی دعوت ‌شدگان به اردو را شمال سید محمد موسوی زاده، هوشنگ خسروانی، اردشیرماهینی، عبدالرضا کریمی‌زاده، مسلم‌اکبری، غلامرضا نجفی، بهنام سرابی، یوسف فلامرزی، هادی صفری، رسول آتش افروز، اسماعیل ملک زاده، حبیب الله حیدری، محمد رضا مستقل، مرتضی حیدری و بهمن انصاری، مهران‌ نویی، مهدی کمره، احسان‌غلامحسین پور، حمید ویسی، سید ناصر حسینی فر خواند.

نصیری با بیان اینکه ورزشکاران جانباز و معلول استان مرکزی در مسابقات مختلف کشوری از مدعیان اصلی بوده و در اردو های تیم ملی حضوری موفق داشته اند، تصریح کرد: تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولان کشورمان خود را برای حضور قدرتمند در بازی‌های پارالمپیک ‪ ۲۰۰۸‬پکن آماده می کند.

وی خاطر نشان کرد: بهمن انصاری ورزشکار شایسته استان مرکزی در سه سال اخیر در اردوهای مختلف تیم ملی حضور داشته است و چندی پیش به همراه تیم ملی کشورمان در رقابت های قهرمانی جهان در کشور برزیل به مقام قهرمانی دست یافت.

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال جانبازان و معلولان کشورمان برای شرکت در بازی‌های پارالمپیک ‪ ۲۰۰۸‬ پکن از روز سه شنبه هفتم تا شانزدهم اسفندماه در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.