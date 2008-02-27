65 درصد از آب استان کرمان در بخش کشاورزی به هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد رئوفی نژاد صبح امروز در مراسم افتتاح مجتمع بزرگ مکانیزه کشاورزی بخش شهداد کرمان گفت: به دلیل خشکسالی چندین ساله در استان کرمان و کمبود شدید آب لزوم استفاده بهینه از آب بخصوص در بخش کشاورزی هر روز بیشتر احساس می شود.

رئوفی نژاد گفت: بخش زیادی از آبهای استان کرمان به بخش کشاورزی اختصاص می یابد که قسمت اعظم این آبها به دلیل آبیاری سنتی به هدر می رود.

وی خاطر نشان کرد: تسهیلات ویژه ای به کشاورزان برای مکانیزه کردن زمین های کشاورزی پرداخت می شود امام اغلب به دلیل عدم استقبال مردم و پراکندگی زمین های کشاورزی از این تسهیلات استفاده نمی شود.

رئوفی نژاد با اشاره به مصوبه هیات دولت در زمینه احداث 20 شرکت زراعی در استان کرمان گفت: تنها راه یکپارچه سازی زمین های کشاورزی تاسیس شرکتهای زراعی است که در همین راستا تاکنون 10 شرکت زراعی در سراسر استان به بهره برداری رسیده است.

فرماندار کرمان نیز در این مراسم گفت: مجتمع کشاورزی مکانیزه شهداد در زیر بنای 320 هکتار ساخته شده است و در کنار کشت محصولات کشاورزی دو واحد بزرگ دامی نیز در آینده در این مجتمع ساخته خواهد شد.

علی اسماعیلی گفت: برای ساخت 3 فاز از این مجتمع تاکنون پنج میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار صرف شده و 85 نفر در این مرکز مشغول بکار شده اند.