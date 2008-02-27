به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی زاده قمی عصر امروز در جلسه کار گروه اجتماعی استان با اعلام این خبر گفت: از تمام امکانات و ظرفیتهای دولت در جهت برگزاری باشکوه هفته احسان و نیکوکاری استفاده میشود.
رئیس کار گروه اجتماعی استان سپس افزود: هفته احسان و نیکوکاری روز چهاردهم اسفند با نواختن زنگ نیکوکاری در مدارس آغاز و تا روز بیستم اسفند ادامه دارد.
احمد حاجیزاده با تأکید بر حضور و مشارکت کلیه دستگاههای دولتی در برگزاری با شکوه شور نیکوکاری نیز افزود: مردم انقلابی شهر خون و قیام امسال نیز همچون سالهای گذشته با شعار اکرام نبوی، احسان حسینی و شور نیکوکاری در این مراسم شرکت میکنند.
وی نقش رسانهها را در پر بارتر شدن این هفته و مشارکت بیشتر مردم مؤثر دانسته و تصریح کرد: باید از توان و ظرفیت دستگاههای فرهنگی، ورزشی و هنری به ویژه صداو سیما، تربیت بدنی، و آموزش و پرورش در این زمینه استفاده کرد.
وی در قسمتی از سخنان خود خواستار توجه بیشتر مسئولان استانی به وضعیت مستمندان شده و خاطر نشان کرد: مسئولان همانطوری که با خانوادههای ایثارگران دیدار میکنند بایستی با خانوادههای بیسرپرست و یا بدسرپرست و مستمندان هم دیدار کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک لمس کنند و در تصمیمگیریهایشان به این مسائل نیز توجه کنند.
در این جلسه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز طی سخنانی ضمن دعوت از مردم و مسئولان برای حضور فعال در برگزاری باشکوه هفته احسان و نیکوکاری گفت: در سال جاری مبلغ 120 میلیون تومان اعتبار برای 9 هزار دانشجو و دانشآموز مستمند برنامهریزی کردهایم که با کمکهای مردمی جذب شده در هفته احسان و نیکوکاری در اختیار خانوادههای مستمند قرار داده میشود.
وی مشکل عمده کمیته امداد را رسیدگی به خانوادههای معتادین و بد سرپرستان دانسته و افزود: قم در صدقات مقام اول و در ایتام جزء سه استان برتر و در شور نیکوکاری مقام متوسطی در کشور دارد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم گفت: همه دستگاهها باید در برگزاری جشن نیکوکاری مشارکت لازم را داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی زاده قمی عصر امروز در جلسه کار گروه اجتماعی استان با اعلام این خبر گفت: از تمام امکانات و ظرفیتهای دولت در جهت برگزاری باشکوه هفته احسان و نیکوکاری استفاده میشود.
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