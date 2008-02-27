به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجی زاده قمی عصر امروز در جلسه کار گروه اجتماعی استان با اعلام این خبر گفت: از تمام امکانات و ظرفیت‌های دولت در جهت برگزاری باشکوه هفته احسان و نیکوکاری استفاده می‌شود.



رئیس کار گروه اجتماعی استان سپس افزود: هفته احسان و نیکوکاری روز چهاردهم اسفند با نواختن زنگ نیکوکاری در مدارس آغاز و تا روز بیستم اسفند ادامه دارد.



احمد حاجی‌زاده با تأکید بر حضور و مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی در برگزاری با شکوه شور نیکوکاری نیز افزود: مردم انقلابی شهر خون و قیام امسال نیز همچون سال‌های گذشته با شعار اکرام نبوی، احسان حسینی و شور نیکوکاری در این مراسم شرکت می‌کنند.



وی نقش رسانه‌ها را در پر بارتر شدن این هفته و مشارکت بیشتر مردم مؤثر دانسته و تصریح کرد: باید از توان و ظرفیت‌ دستگاه‌های فرهنگی، ورزشی و هنری به ویژه صداو سیما، تربیت بدنی، و آموزش و پرورش در این زمینه استفاده کرد.



وی در قسمتی از سخنان خود خواستار توجه بیشتر مسئولان استانی به وضعیت مستمندان شده و خاطر نشان کرد: مسئولان همانطوری که با خانواده‌های ایثارگران دیدار می‌کنند بایستی با خانواده‌های بی‌سرپرست و یا بدسرپرست و مستمندان هم دیدار کنند تا بتوانند مسائل و مشکلات آنان را از نزدیک لمس کنند و در تصمیم‌گیری‌هایشان به این مسائل نیز توجه کنند.



در این جلسه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز طی سخنانی ضمن دعوت از مردم و مسئولان برای حضور فعال در برگزاری باشکوه هفته احسان و نیکوکاری گفت: در سال جاری مبلغ 120 میلیون تومان اعتبار برای 9 هزار دانشجو و دانش‌آموز مستمند برنامه‌ریزی کرده‌ایم که با کمک‌های مردمی جذب شده در هفته احسان و نیکوکاری در اختیار خانواده‌های مستمند قرار داده می‌شود.



وی مشکل عمده کمیته امداد را رسیدگی به خانواده‌های معتادین و بد سرپرستان دانسته و افزود: قم در صدقات مقام اول و در ایتام جزء سه استان برتر و در شور نیکوکاری مقام متوسطی در کشور دارد.