حکم اولیه کمیته انضباطی سنگین بود / سپاهان نیاز به حمایت داشت

سیدرضا افتخاری با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : با توجه به اینکه تیم سپاهان یکی از نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیاست و با توجه به اتفاقات اخیر برای حضور در این رقابتها از شرایط روحی و روانی لازم برخوردار نبود، کمیته استیناف با در نظر گرفتن تمامی جهات رای نهایی خود را در خصوص پرونده تیم سپاهان اعلام کرد و اعتقاد داریم در این رای جنبه عدالت و انصاف بیشتر رعایت شده است.

افتخاری تصریح کرد: هدف ما در رای جدید هم تنبیه و هم روحیه دادن به سپاهان برای حضور قدرتمند این تیم در لیگ قهرمانان آسیا بود که ضمن سختگیری های لازم ، در برخی موارد نظیر بازگشت این تیم به اصفهان تلاش کردیم تا در آستانه لیگ قهرمانان آسیا روحیه لازم را در بازیکنان این تیم ایجاد کنیم.

وی در پایان گفت: درخصوص پرداخت جریمه 50 میلیونی به سربازحادثه دیده نیز جریمه ابتدایی کمیته انضباطی از 50 به 70 میلیون افزایش یافت که ازاین طریق تلاش کردیم تا ضمن حمایت از سرباز نیروی انتظامی ، هرچه بیشتر به تامین آتیه و پرداخت هزینه های درمانی وی کمک کنیم.