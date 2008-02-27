شمار مسافران نوروزی فارس افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رضا زاده شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی فارس ضمن تاکید بر لزوم آمادگی تمام ارگانها برای پذیرش شمار زیاد تری از مسافران نوروزی استان گفت: طی این ایام رسانه ها باید اطلاع رسانی های مناسبی برای شهروندان و مسافران داشته باشند.

وی از توجه به ساماندهی منازل استیجاری، صنوف، چهار شنبه آخر سال، ترافیک، پرداخت وجوه نقد بانکها و امنیت به عنوان نکات اساسی در این ایام عنوان و اضافه کرد: با توجه به اینکه در استان فارس جاده هایی جدید مانند عسلویه نیز بهره برداری شده باید نسبت به استقرار پایگاه های خدماتی، رفاهی و امدادی اقدام کرد.

استاندار فارس تاکید کرد: برای ایام نوروز باید به صورت ویژه نسبت به سد معبر فرهنگی سازی های لازم صورت گیرد و در این راه صدا و سیما می تواند با ارائه برنامه هایی به زبان خود مردم موثر باشد.

در ادامه جلسه رئیس پلیس فارس نیز به تشریح اقدامات پیش بینی شده برای ایام نوروز پرداخت و گفت: پلیس فارس به غیر از رده های انتظامی 160 ایستگاه را در سطح شهر شیراز فعال خواهد کرد.

سردار علی مویدی با بیان اینکه به لحاظ شرایط فرهنگی شیراز هر ایستگاه به اسم یک گل نام گذاری خواهد شد گفت: ایستگاه های انتظامی مذکور در چهار نقطه جنوب، شمال، شرق و غرب شهر فعالیت خواهند داشت.

وی بیان داشت: یکی از اقدامات امسال نیروی انتظامی نصب بیلبوردهای هشدار دهنده در هر 20 کیلومتر در سطح محورهای استان است تا با این کار آگاهی ها و ایمنی لازم پلیسی به مردم ارائه شود.

وی از تقویت منابع انسانی پلیس استان فارس طی ایام نوروز خبر داد و یاد آورشد: برای این ایام طی هماهنگی های صورت گرفته تزریق نیروی کادر و وظیفه را از سوی ناجا به این استان خواهیم داشت.

رئیس پلیس فارس خاطرنشان کرد: برای سهولت در انجام کارها نیروی انتطامی به هشت ایستگاه راهنمایی رانندگی در سطح شیراز نیاز دارد که این امر باید از سوی ارگانهای مرتبط با موضوع محقق شود.

سردار مویدی با اشاره به موضوع چهار شنبه آخر سال نیز گفت: تا کنون بر اساس اقدامات صورت گرفته حدود 300هزار انواع ترقه کشف شده است اما برای کنترل مسئله ترقه ها صدا وسیما باید اطلاع رسانی ها لازم را برای شهروندان در دستور کار خود قرار دهد.

درادامه جلسه مدیر کل حمل و نقل جاده ای و پایانه های استان فارس نیز از افزایش ساعت کار شرکت های حمل و نقل برون شهری از شش صبح تا ساعت 23خبر داد و افزود: از زمان سهمیه بندی بنزین اشغال صندلی های ناوگان حمل و نقل ما در سطح استان 17درصد رشد داشته که پیش بینی می شود برای ایام نوروز نیز همین میزان رشد داشته باشیم.

احمد خواست خدایی افزود: از سال گذشته 14دستگاه اتوبوس، 20دستگاه مینی باس، 100دسنتگاه مینی بوس و 700 دستگاه سواری به ناوگان حمل و نقل جاده ای اضافه شده که بدین ترتیب می توان تعداد صندلی های فزوده شده به هر یک از ناوگان های مذکور را به ترتیب پنج هزار و 600، 600، یک هزار و 800 و دو هزار و 800 صندلی اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط ناوگان حمل و نقل جاده ای کشور از لحاظ حمل و نقل با مشکلی مواجه نبوده و توانایی جا به جایی روزانه 150هزار مسافر را دارد.

مدیر کل حمل و نقل جاده ای و پایانه های فارس با بیان اینکه برای جلوگیری از بروز مشکل ظرفیت، دربست کردن اتوبوس ها را جز در موارد خاص ممنوع اعلام کردیم گفت: برای این ایام تمام شرکتهای مسافربری نسبت به افزایش ساعت سرویس خود موظف شده اند.

خواست خدایی تصریح کرد: فروش اینترنتی بلیط اتوبوس نیز از 27بهمن ماه شروع شده و تاکنون هشت هزار بلیط به فروش رفته است.