دکتر فخاری در گفتگو با مهر: ایران پتانسیل بالایی برای صادرات محصولات حلال دارد

دکتر عبدالحسین فخاری مدیر اجرایی مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی وابسته به اتاق اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مرکز تحقیقاتی زیر مجموعه‌ای از سازمان کنفرانس اسلامی است که نشان حلال را اعطا می کند و چون میزبان این مرکز تحقیقاتی ایران است شرکتهای ایرانی زودتر از سایر کشورها می توانند این نشان را دریافت کنند اما این نشان به تمام کشورهای اسلامی اعطا می شود.

وی افزود: تأخیری در اعطای نشان حلال حس نمی شود چرا که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و حتی کشورهای غیر اسلامی پیشتر بنا به ضرورت ملی نشانهای حلال ایجاد کرده اند که در آن میان می توان به کشورهای برونئی، اندونزی، فرانسه و استرالیا اشاره کرد، اما تأخیر در اعطای نشان حلال از آنجا نشأت می گیرد که ما تصور می کنیم در داخل کشور اسلامی تمام محصولات حلال است و براساس فقه اسلامی خرید از بازار مسلمین نیاز به پرسش درباره حلال بودن آن ندارد، اما زمانی که بحث صادرات مطرح شد پرسش حلال بودن آن نیز مطرح می شود.

دکتر فخاری تصریح کرد: از آنجا که مالزی نیز جزئی از بدنه سازمان کنفرانس اسلامی است رشد این کشور در بازار صنایع غذایی حلال موجبات مسرت سایر جوامع اسلامی را فراهم می کند و احساس رقابت در میان نیست . هر کشور اسلامی که بتواند غذای حلال بیشتری به جهان صادر کند موجب پیشرفت و مسرت جهان اسلام است، اما باید درنظر بگیریم که پتانسیل غذای حلال در داخل ایران برای صادرات کم نیست.

مدیر اجرایی مرکز تحقیقات وابسته به اتاق اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی یادآور شد: صادرکنندگان غذا با موانعی رو به رو هستند که باید این موانع رفع شود تا آنها بتوانند حجم بیشتری از مواد غذایی خود را صادر کنند. چنانچه مالزی نیز برای پیشرفت بازار حلال خود چنین اقدامی را صورت داد و به تولید کنندگان صنایع غذایی حلال وامهایی را اعطا کرده تا تولیدات خود را افزایش دهند. ایران نیز باید به تدابیری بیندیشد تا بتواند سهم بیشتری از بازار هزار میلیاردی را کسب کند.

وی در زمینه پیشرفتهایی که در بازار صنایع غیغذایی حلال صورت گرفته، گفت: برخی از داروها چون اریترومایسین و خانواده آن ماده اول آنتی بیوتیک است یکی از موارد آن لارد (چربی خوک ) است،. اگر این چربی مورد استفاده قرار گیرد دارو حلال بودن خود را از دست می دهد. در ایران چند کارخانه پس از تلاشهای چندین ساله به جای ماده لارد از روغن کلزا استفاده کرده و به استانداردها جهانی نیز رسیده است.