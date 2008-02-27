کاهش چشمگیر تعلقات دینی آمریکاییها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این گزارش روز دوشنبه 6 اسفند ماه از سوی مؤسسه پیو درباره دین و زندگی عمومی با استفاده از مصاحبه هایی منتشر شده که از جمعیت متنوع 35 هزار بزرگسال آمریکایی انجام شده است.

درحالی که قسمت اعظم این تحقیقات یافته های اولیه را چون سقوط کلیساهای پروتستان و توجه به کلیساهای غیرفرقه ای را مورد تصیدق قرار داده، اما نگاه ژرف تری به روندهای پنهانی و گروه های دینی کوچکتر داشته است.

لوئیس لوگو مدیر مرکز پیو گفت: اقتصاد دینی آمریکا به یک بازار شباهت دارد که بسیار پویا و رقابتی است. همه از دست می دهند، همه به دست می آورند و نمی توان سکون آن را تصور کرد. این گروه های دینی که تعداد قابل توجهی از اعضای خود را از دست می دهند باید تلاش کنند تا پویایی خود را حفظ کنند.

این تحقیق که درباره چشم انداز دینی آمریکا انجام شده نشان می دهد که 78 درصد جمعیت آمریکا مسیحی هستند و مسیحیت جایگاه خود را در این کشور که دارای بیشترین جمعیت پروتستان است از دست می دهد.

بیش از یک چهارم آمریکایی ها دینی که از کودکی با آن بزرگ شده اند را ترک کرده یا از هیچ دینی پیروی نمی کنند. عده ای از این فرقه مسیحی به آن فرقه مسیحی رجوع می کنند که تعداد آن را می توان 44 درصد دانست، میزانی که حاکی از رشد این جمعیت است.

از هر چهار آمریکایی 18 تا 29 ساله یک نفر خود را بدون تعلقات دینی معرفی می کند.

راجر فینک جامعه شناس دانشگاه ایالت پنسیلوانیا گفت: در گذشته ادیان خاصی دارای قدرت حقیقی بودند و مردم نسل به نسل به آن وفادار بودند اما اکنون ادیان سازمان یافته پیروان خود را به تدریج از دست می دهند.

جمعیت شناسی دینی آمریکا اغلب افرادی را دربرگرفته که خود را وابسته به سنت دینی خاصی نمی دانند؛ 12 درصد این افراد از کل جمعیت خود را افرادی غیر دین دار می دانند و نیمی از آنها اظهار می دارند که دست کم امری در زندگی آنها حائز اهمیت است اما ملحدان و غیر خداپرستان تنها 4 درصد از کل جمعیت محسوب می شوند.

کلیسای کاتولیک روم از ادیانی است که بیشتر پیروان خود را نسبت به سایر سنتهای دینی از دست داده است. در شرایطی که از هر سه نفر در آمریکا یک نفر کاتولیک است، یک نفر از هر چهار نفر خود را کاتولیک توصیف می کند که بدان معنی است که 10 درصد از آمریکایی ها کاتولیکهای سابق محسوب می شوند.