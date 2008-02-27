70 درصد سرپرست خانوار کمیته امداد بهشهر بانوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثابت قدم شامگاه سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی شهرستان اظهار داشت: 490 صندوق صدقات بزرگ و 14 هزار صندوق صدقات خانگی در شهرستان بهشهر وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در یازده ماهه گذشته حدود یک و نیم میلیارد ریال از این صندوقها در شهرستان پول جمع آوری شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی بهشهر با اشاره به اینکه متاسفانه برخی مراکز و موسسات با تهیه صندوقهای صدقات اقدام به جمع آوری صدقه کردند، تصریح کرد: تنها سازمان و اداره جمع آوری صدقات و خیران کمیته امداد است.

ثابت قدم یادآور شد: بیش از دو و نیم میلیارد ریال یازده ماهه گذشته اعم از صندوقها، طرح برکت و کمک های مردمی به این نهاد در بهشهر اهداء شد.

به گفته وی، هفت هزار و 700 نفر از جمعیت 16 هزار نفری شهرستان بهشهر را مددجویان عادی و طرح شهید رجائی تشکیل داده و پنج هزار خانوار نیز به صورت موردی تحت پوشش کمیته امداد بهشهر هستند.

