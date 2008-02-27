  1. استانها
  2. مازندران
۸ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۳۸

70 درصد سرپرست خانوار کمیته امداد بهشهر بانوان هستند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته امداد بهشهر گفت: 70 درصد سرپرست خانوارهای تحت پوشش این شهرستان را بانوان تشکیل می دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثابت قدم شامگاه سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی شهرستان اظهار داشت: 490 صندوق صدقات بزرگ و 14 هزار صندوق صدقات خانگی در شهرستان بهشهر وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: در یازده ماهه گذشته حدود یک و نیم میلیارد ریال از این صندوقها در شهرستان پول جمع آوری شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی بهشهر با اشاره به اینکه متاسفانه برخی مراکز و موسسات با تهیه صندوقهای صدقات اقدام به جمع آوری صدقه کردند، تصریح کرد: تنها سازمان و اداره جمع آوری صدقات و خیران کمیته امداد است.

ثابت قدم یادآور شد: بیش از دو و نیم میلیارد ریال یازده ماهه گذشته اعم از صندوقها، طرح برکت و کمک های مردمی به این نهاد در بهشهر اهداء شد.

به گفته وی، هفت هزار و 700 نفر از جمعیت 16 هزار نفری شهرستان بهشهر را مددجویان عادی و طرح شهید رجائی تشکیل داده و پنج هزار خانوار نیز به صورت موردی تحت پوشش کمیته امداد بهشهر هستند.

کد مطلب 646321

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها