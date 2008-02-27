مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون تافل اعلام شد

مقام معظم رهبری: وحدت یکی از نیازهای ضروری کنونی کشور است

افروغ: درجامعه شاهد مصلحت گرایی مفرط هستیم

رایزنی 1+5 برای صدور قطعنامه علیه ایران



اعتماد:

کشورهای 1+5 در کنار ابراز علاقه مندی به مذاکره پیشنهاد کردند، مشوق های جدید برای ایران

گزارش مناظره اصلاح طلبان واصولگرایان درباره انتخابات

قانون مدیریت خدمات کشوری 8 هزار میلیارد تومان کسری دارد



اعتماد ملی :

در نشست پرسش و پاسخ مهدی کروبی با دانشجویان دانشگاه امیر کبیر مطرح شد، شرکت نکردن در انتخابات مشکلات رابیشتر می کند

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری: مردم، مجلسی فعال تر تشکیل دهند

تلاش 1+5 برای تصویب قطعنامه علیه ایران



ایران :

رهبر معظم انقلاب : نقش بارز رئیس جمهور در پیشرفت هسته ای

در چهارمین همایش جبهه متحد اصولگرایان مطرح شد، نامزدهای اصولگرا در فهرست های موازی نیستند

گفت و گو با دکتر مرتضی آقا تهرانی: انطباق با حق معیار انتخاب است



ابرار:

رهبر انقلاب: امیدواریم مردم با انتخاب نمایندگانی شجاع، مومن و دلسوز مجلسی فعال تر تشکیل دهند

حسن بیادی: حضور افراد صالح اما ناشناس، شانس پیروزی اصولگرایان راکم می کند

معاون وزیر کشور: مهلت تغییر حوزه های انتخابیه امروز به پایان می رسد

نایب رئیس مجلس: جریان حاکم در دولت و مجلس نباید عوض شود

ابتکار:

اولتیماتوم جبهه متحد ،ائتلاف فراگیر و مستقل اصولگرایان را غافلگیر کرد، حضور در لیست های دیگر ممنوع

تنظیم اطلاعیه تمایل شدید به مذاکره با ایران ، اجماع 1+5 علیه ایران شکست

شمشیر دو لبه بنزین آزاد

اسرار:

به کارگردانی مجید مجیدی؛ فیلم " رنگ ها به پروازدر می آیند" برای المپیک 2008 پکن رسما به نمایش در آمد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران : تاخیر در عضویت در سازمان جهانی تجارت فرصت سوزی است

برج میلاد، استاندارد بین المللی مقبولیت اجتماعی دریافت کرد



تفاهم:

رهبر معظم انقلاب: وحدت و همدلی یکی از نیازهای ضروری کنونی کشور است

انتقاد تولید کنندگان سرب و روی و پاسخ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی: آماده ور شکستگی می شویم

پرونده چری دوباره به جریان افتاد، خودروی ملی ایران با برندچین

پیشنهاد تاسیس خودروسازی ایرانی در تونس



تهران امروز:

رهبر معظم انقلاب با تاکید بر وحدت مسئولان: مرز بندی با دشمن را پر رنگ کنید

بدون پرداخت وجه به کارمندان، قانون خدمات کشوری اجرایی شد

به شرط عدم تکرار اقدامات گذشته صورت می گیرد، کاریابی پلیس امنیت برای اراذل و اوباش



جام جم:

رهبر معظم انقلاب تاکید کردند: اتحاد نیروهای معتقد به انقلاب با سلایق مختلف

رئیس ستاد مرکزی بازرسی انتخابات اعلام کرد: 16 داوطلب برای هر کرسی مجلس

گزارش " جام جم" از مواضع اقتصاددانان در نشست هم اندیشی با رئسی کل بانک مرکزی ، پیشنهاد افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال آینده



جوان:

رهبر معظم انقلاب با اشاره به استقامت و حضور ملت در صحنه: ایران قدرت اول منطقه شده است

گسست اجماع شورای امنیت درباره قطعنامه ضد ایرانی

معاون وزیر کشور اعلام کرد: رقابت 16 نفر برای هر کرسی مجلس



جمهوری اسلامی:

رهبر انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری: وحدت وهمدلی از نیازهای ضروری کنونی کشور است

ضوابط و شیوه های تبلیغات انتخاباتی اعلام شد

25 شهید گمنام دفاع مقدس فردا در چند شهر کشور تشییع می شود



خراسان:

در دیدار رئیس و اعضای خبرگان با قدردانی از حمایت صریح مردم، مراجع و مجلس هفتم از مواضع هسته ای ، رهبر معظم انقلاب : نقش شخص رئیس جمهور در پیشرفت موضوع هسته ای بسیار بارز است

حقوق کارکنان دولت واگذاری شرکتهای دولتی و قیمت نفت در بودجه 87

قالیباف با آیت الله سیستانی دیدار کرد



حمایت:

مقام معظم رهبری مهمترین نیاز شرایط کنونی کشور را تبیین نمودند: وحدت و همدلی

رئیس جمهور: ساختن جامعه الگو و معرفی انقلاب اسلامی ، ماموریت ملت ایران است

علی لاریجانی: تحمل شنیدن جیغ های بنفش غربی ها را داشته باشیم



حیات نو:

رهبر انقلاب تاکید کردند: تلاش سلایق مختلف برای رسیدن به وحدت

وزیر خارجه: آمریکا اعتراف به اشتباه وعذر خواهی کند

در پی فشار آمریکا بر بانک های خارجی مطرح شد، راه های مقابله با تهدید ارزی کشور



خبر:

رهبر معظم انقلاب : حضور مردم و وحدت مسئولان عامل سربلندی نظام است

معاون وزیر کشور: رقابت 850 کاندیدای انتخابات مجلس هشتم درتهران

تمایل شدید اعضای گروه 1+5 برای مذاکره با ایران ، اجماع علیه ایران شکست



دنیای اقتصاد:

نخستین رایزنی قدرت های بزرگ پس از گزارش البرادعی برگزار شد، نشست بی نتیجه علیه ایران

مقاومت سکه طلا در برابر افت قیمت های جهانی

ضیافت رئیس جمهور برای خبرگان



سرمایه:

مقام معظم رهبری: لازمه وحدت، کوتاه آمدن از برخی رفتارها و پافشاری هاست

ارزیابی جهانگیری از کارنامه اقتصادی دولت نهم و مجلس هفتم: بر عکس می دویم

سلطانیه: اطلاعات ارائه شده توسط معاون البرادعی مزخرف است



سیاست روز:

مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان: خط امام راحل همان شاخص های اسلام اصیل است

اجماع علیه ایران منتفی شد؛ درخواست گروه 1+5 برای مذاکره با تهران

گستاخی اشغالگران باگروگانگیری 14 ایرانی ادامه دارد؛ آیامذاکرات برای نجات آمریکا ادامه می یابد؟



صدای عدالت:

در دیدار رئیس و اعضای خبرگان مطرح شد، توصیه رهبر انقلاب به نیروهای انقلاب

افزایش 15 درصدی کرایه تاکسی

متن کامل بیانیه اجلاس خبرگان؛ در خواست جدی برای مهار تورم



عصر اقتصاد:

غضنفری: با هدف تسهیل تجارت: قانون صادرات و واردات اصلاح می شود

رحمانی: کمبود نقدینگی ، بورس و خصوصی سازی را مختل کرد

هشدار سلطانیه نسبت به باز شدن باب جدید در فعالیتهای آژانس هسته ای



قدس:

رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان: تقسیم بندی " تندرو - میانه رو" از شگردهای رایج دشمن است

هشدار سلطانیه نسبت به باز شدن باب جدید در فعالیتهای آژانس

در تجدید نظر نهایی شورای نگهبان، احتمال تایید صلاحیت تعداد دیگری ازنامزدها وجود دارد



قیام:

مدارک مطالعات ادعایی علیه ایران درا ختیار شورای حکام قرار گرفت، جنجال اسناد جعلی

رئیس کمیته جوانان کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد: طرح انحلال سازمان ملی جوانان

طلا بیش از 21 دلار ارزان شد



کارگزاران:

در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری مطرح شد، تاکید مقام معظم رهبری بر حقوق شهروندی

اسحاق جهانگیری: آمریکا با روی کار آمدن اصلاح طلبان منزوی می شود

وزیر آموزش و پرورش : ازدواج دختران مانع از تحصیل عادی نمی شود



کیهان:

رهبر انقلاب در جمع رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان تاکید کردند، اتحاد نیروهای انقلاب مرزبندی با دشمن

دبیر اجرایی جبهه متحد:اصولگرایان فقط با یک لیست می آیند

وال استریت ژورنال: گزارش البرادعی ایران را تبرئه کرد

اسامی 531 شرکت دولتی قابل واگذاری اعلام شد



همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی: مردم با انتخاب نمایندگانی دلسوز مجلسی فعال تر تشکیل دهند

رئیس کمیسیون توسعه وعمران شورای شهر تهران اعلام کرد: افزایش کرایه تاکسی ؛ 15 درصد ، نه بیشتر

قانون خدمات کشوری 11 هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد



هدف واقتصاد:

رهبر معظم انقلاب : حرکت رو به جلو نظام اسلامی

معاون وزیر بازرگانی خبر داد: اصلاح قانون صادرات و واردات

وزیر بازرگانی: واردات برنج خصوصی شد

فتاح: واگذاری سهام نیروگاه ها به جای بدهی به پیمانکاران