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۸ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۶

صلاحیت 11 نامزد مجلس هشتم در نهبندان تائید شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: فرماندار نهبندان گفت: 11 نفر از حوزه نهبندان - سربیشه تائید صلاحیت شدند.

غلامرضا پورسلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند تصریح کرد: 15 نفر نامزد انتخابات مجلس هشتم در حوزه نهبندان و سربیشه بودند که از از این تعداد یک نفر انصراف داد و 4 نفر رد صلاحیت شدند.

به گفته وی، کسانی که عدم احراز در مراحل قبلی داشتند همگی در مرحله سوم توسط شورای نگهبان تائید صلاحیت شدند.

وی در خصوص تعداد انتقالی ها خاطر نشان کرد: یکی از حوزه ‌های انتخابیه خارج استان به نهبندان و سربیشه انتقال پرونده داده است.

رئیس ستاد انتخابات نهبندان و سربیشه خاطرنشان کرد: تعداد واجدین شرایط در حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه حدود 50 هزار نفراست.

وی خاطر نشان کرد: انتخابات باید در فضایی کاملا سالم و به دور از تشویش اذهان عمومی برگزار و نامزدها نیز باید صحنه انتخابات را یک صحنه رقابتی تخریبی ندانند بلکه با رفاقت و دوستی و منطق، رقابت تنگاتنگ با هم داشته باشند.

وی اظهار داشت: نماینده مجلس در جامعه جنبه قانونگذار را داشته و تعیین کننده سرنوشت جامعه است.

پورسلطانی عنوان کرد: برای بیگانگان و افکار بیرونی و درونی نظام، راهپیمایی‌ها و انتخابات رفراندمی از میزان مقبولیت نظام می باشد لذا لازم است با حضور خود در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی، نمایندگانی اصلح وارد مجلس نماییم.

فرماندار نهبندان خاطرنشان کرد: مردم در راهپیمایی 22 بهمن مقبولیت نظام را افزایش دادند و با راهپیمایی با شکوه خود بار دیگر به دشمنان فهماندند که این ملت همواره آماده و دوستدار این نظام است.

کد مطلب 646374

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