به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی"عطش" به نویسندگی و کارگردانی مجید تربتی‌فرد و تهیه‌کنندگی مهدی تربتی‌فرد پنجشنبه 9 اسفندماه ساعت 22:15 از شبکه اول سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم امیرحسین مدرس، بهزاد رحیم‌خانی، محمد عیوضی، سیما مطلبی و پریسا گلدوست بازی کردند.

فیلم "عطش" روایتگر زندگی اکبر، کارمند بانک است که به اشتباه مبلغی را به حساب شخص دیگری در شهرستان واریز کرده است. او به ناچار برای پس گرفتن وجه به شهرستان مسافرت می‌کند و ... از عوامل این پروژه می‌توان به مسعود دلیری مدیر تولید، حسین ناظریان مدیر تصویربرداری، هادی افشار صدابردار وعلی وطنی طراح گریم اشاره کرد.

فیلم سینمایی"زندگی‌ام بدون من" پنجشنبه 9 اسفندماه ساعت 21 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. درام رمانتیک "زندگی‌ام بدون من" محصول سال 2003 اسپانیا و کانادا و مدت زمان آن 106 دقیقه است. این فیلم را ایزابل کویست فیلمساز زن اسپانیایی کارگردانی کرده و در آن سارا پولی، آماندا پلامر، اسکات اسپیدمن و مارک روفالو نقش‌آفرینی کرده‌اند.

نمایی از فیلم "زندگی‌ام بدون من"

داستان "زندگی‌ام بدون من" درباره زنی 23 ساله به نام آن است که ازدواج کرده و دو دختر دارد. وقتی پزشک آن به او می‌گوید سرطان دارد و دو ماه بیشتر زنده نیست، زندگی خانواده به هم می‌ریزد. آن تصمیم می‌گیرد در فرصت باقیمانده کارهای ناتمام خود را به پایان برساند.

کویست 48 ساله فیلمنامه این فیلم را بر مبنای کتابی نوشته نانسی کینسید نوشت. فیلم "زندگی‌ام بدون من" سال 2003 در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین نمایش داده شد. پولی برای این فیلم در سال 2004 جایزه بهترین بازیگر زن جوایز آکادمی سینما و تلویزیون کانادا را از آن خود کرد.اخیراً فیلم "مرثیه" به کارگردانی کویست با بازی بن کینگزلی و پنه‌لوپه کروز در بخش مسابقه جشنواره فیلم برلین 58 نمایش داده شد.

فیلم سینمایی "مردی در مقابل" جمعه 10 اسفند ساعت 17:30 از شبکه دو سیما پخش می‌شود. این فیلم محصول مشترک آمریکا و آلمان را اف. گری گری بر مبنای فیلمنامه‌ کریستین گاجست و پل شیورینگ سال 2003 به مدت 110 دقیقه جلو دوربین برد. در این فیلم وین دیزل، لورنز تیت، تیموتی اولیفنت و کندیس میشل نقش‌آفرینی کردند.

"مردی در مقابل" در وبسایت سینمایی Roottentomatoes تنها 9 درصد نقدهای مثبت منتقدان را کسب کرده است. این فیلم با بودجه 36 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن 44 میلیون دلار بود. کارگردان 39 این فیلم سیاهپوست و سازنده فیلم‌هایی چون "حرفه ایتالیایی" و "خونسرد باش" است.

فیلم تلویزیونی"اولین پرونده" به کارگردانی رضا شالچی پنجشنبه 9 اسفند ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. در این فیلم حوریه میرمحمدی،‌ رسول توکلی، رامبد شکرآبی، جلیل فرجاد، فخرالدین صدیق شریف، سعید شیخ‌زاده، مونا فرجاد، مریم سیکارودی، آرمان صورتگر، امیر تسویه‌چی، رحمان مقدم و ... به ایفای نقش پرداختند.

از دیگر عوامل فیلم تلویزیونی "اولین پرونده" می‌توان به جاوید خوشدل صدابردار، امیر هاشمی طراح صحنه و لباس، ناهید علامی طراح گریم، واهیک خچومیان دستیار کارگردان، مونا خوش‌روش منشی صحنه و عباس رحیمی عکاس اشاره کرد. داستان این فیلم درباره فردی به نام رضا است که وکالت فرزند یکی از دوستانش را به عهده می‌گیرد.

نمایی از فیلم "اولین پرونده"

فیلم سینمایی "بابل" جمعه 10 اسفند ساعت 22:30 در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول مشترک آمریکا و مکزیک است و الخاندرو گونزالز ایناریتو آن را سال 2006 کارگردانی کرد. گی‌یرمو آریاگا فیلمنامه این اثر را بر مبنای طرحی نوشته ایناریتو و خودش نوشت. در فیلم 142 دقیقه‌ای "بابل" براد پیت، کیت بلانشت، پیتر رایت، هاری‌یت والتر و آدریانا باراسا به ایفای نقش پرداختند و گوستاوو سانتائولالا موسیقی متن فیلم را ساخت.

در خلاصه داستان فیلم سینمایی "بابل" آمده: ریچارد (پیت) و "سوزان" (بلانچیت) زوجی آمریکایی، پس از مرگ یکی از فرزندان‌شان که باعث افسردگی عمیق سوزان شده، برای گذراندن تعطیلات به مراکش سفر کرده‌اند. از دو فرزند دیگر ریچارد و سوزان، آملیا خدمتکارشان مراقبت می‌کند و ...

این فیلم در هفت رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد اسکار بود و در نهایت سانتائولالا جایزه بهترین موسیقی را از آن خود کرد. فیلم سینمایی "بابل" در جشنواره فیلم کن نیز جوایز بهترین کارگردانی، هیئت داوران کلیسای جهان و جایزه بزرگ تکنیکی را کسب کرد. فروش این فیلم در آمریکا 34 میلیون دلار و در سطح جهان 101 میلیون دلار شد. ایناریتو متولد 1963 مکزیک و سازنده فیلم‌های تحسین‌شده "آمورس پروس" و "21 گرم" است.

فیلم سینمایی "حرفه جنگجویی" نیز جمعه 10 اسفند ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم محصول 2001 آلمان، ایتالیا، فرانسه و بلغارستان به کارگردانی ارمانو اولمی است. در فیلم 105 دقیقه‌ای "حرفه جنگجویی" کریستو ژیفکوف، سرجو گراماتیکو، ساندرا ککارلی و ساسا وولیسویچ نقش‌آفرینی کردند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده: جووانی دمدیچی شوالیه 28 ساله فرمانده واحد سیاه‌پوشان، تجربه زیادی در فنون جنگاوری دارد و شاهزادگان بر سرخدمت گرفتنش رقابت دارند. تا اینکه پاپ او را به خدمت می‌گیرد و فرماندهی عده‌ای سرباز مزدور را به عهده‌اش می‌گذرد.

فیلم سینمایی "حرفه جنگجویی" سال 2002 در جشنواره کن به نمایش در آمد و همان سال در 9 رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد دریافت جوایز دیوید دی‌دوناتلو شد. اولمی متولد 1931 برگامو ایتالیا و یکی از مطرح‌ترین فیلمسازان ایتالیا است که بیش از 50 سال سابقه کارگردانی دارد. او در سال 1978 برای فیلم "سه کفش چوبی" برنده نخل طلای جشنواره فیلم کن شد. او سال 2007 فیلم "یکصد ناخن" را روی پرده داشت.

فیلم سینمایی "هیوا" به کارگردانی رسول ملاقلی‌پور پنجشنبه 9 اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. در این فیلم جمشید هاشم‌پور، آتیلا پسیانی و گلچهره سجادیه نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان فیلم "هیوا" آمده: هیوا، همسر رزمنده مفقود الاثر حمید اکبری است. او بعد از 15 سال که از همسرش خبری ندارد، تصمیم می‌گیرد با همرزم او حمید کرمی ازدواج کند، رحیم حائری نیز یکی دیگر از همرزمان اکبر است، که همسرش او را با وجود دو فرزند ترک کرده است، او فرمانده کمیته تحقیق و تفحص منطقه جنگی است و ...

فیلم تلویزیونی "جنایتی در ابهام" محصول 2000 کانادا روز جمعه 10 اسفند ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. این فیلم را داگلاس جکسن با نقش‌آفرینی استفانی پاورز، میکی تافت، باری فلتمن، مارگات کیدر و استیوارت بیک ساخت. در خلاصه داستان این فیلم آمده: میشل دوپره خانه ای را از کانی اجاره می‌کند. او شاهد اتفاقات و صداهای عجیب در خانه می‌شود و ...