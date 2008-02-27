عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

-"کاندولیزا رایس" وزیر امورخارجه آمریکا درآخرین مرحله از سفر خود به کشورهای شرق آسیا وارد ژاپن شد.

- تحلیلگران گفتند : بعد از آنکه "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه کرملین را ترک کند؛هیچ تغییری در سیاست خارجی این کشور ایجاد نخواهد شد.

-"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته پس از بازگشت از آفریقا ازجانشین خود خواست تا همچنان به تعهدات واشنگتن در برابر آفریقا ادامه دهد.

-"باراک اوباما" نامزد حزب دموکرات برای انتخاب ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته بر حمایت قاطعانه خود از رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

-"رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا روز گذشته با هدف تقویت روابط نظامی کشورش باهند وارد دهلی نو شد.

- پارلمان منطقه کردستان عراق خواستار بسته شدن چهارپایگاه ترکیه در این منطقه شد.

- نمایندگان جمهوریخواه در مجلس سنای آمریکا شب گذشته با بحث و بررسی درباره پیش نویس قانونی که خواستار عقب نشینی نظامیان آمریکایی ازعراق است، موافقت کردند.

-"هیلاری کلینتون" نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته از رقیب خود "باراک اوباما" که گفته بود در صورت انتخاب علیه مواضع القاعده در داخل پاکستان حمله خواهد کرد، انتقاد کرد.

- وزارت امورخارجه گرجستان روز گذشته با برگزاری انتخابات روسیه در مناطق تجزیه طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی این کشور مخالفت کرد.

-"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته رکود اقتصادی کشورش را انکار کرد.

- بر اثر انفجاری که روز گذشته در استان "پکتیا" در شرق افغانستان اتفاق افتاد، دو نظامی لهستانی کشته و سه نفر دیگر نیز مجروح شدند.

-"هیلاری کلینتون" و " باراک اوباما" از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شب گذشته گفتند که " ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه " دیمیتری مدودوف" را در صورت جانشینی خود کنترل خواهد کرد.