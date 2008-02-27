محمد میرکیانی درباره تولیدات نمایشی گروه کودک و نوجوان شبکه یک به خبرنگار مهر گفت: "سال 87 سالی استثنایی برای گروه کودک و نوجوان خواهد بود و هم اکنون پیش‌تولید مجموعه "مروارید کارون" در هفت قسمت 30 دقیقه‌ای به کارگردانی عبدالرحمن شلیلیان، نویسندگی حسن مشکلاتی و تهیه‌کنندگی احسان نیلی در خرمشهر شروع شده و به زودی کلید می‌خورد."

وی در ادامه افزود: "در این مجموعه جهانگیر الماسی نقش اصلی را بازی می‌کند و آن را برای پخش در ایام دفاع مقدس سال آینده برای مخاطبان نوجوانان در نظر گرفته‌ایم. در واقع اولین بار است که در گروه کودک و نوجوان شبکه یک مجموعه‌ای با محوریت دفاع مقدس برای مخاطبان نوجوانان تهیه می‌شود."

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه یک با اشاره به مجموعه نمایشی "روزی بود روزی نبود" گفت: "قصه‌های این مجوعه از ادبیات کهن انتخاب شده و به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمحمد مختاری تولید می‌شود. مجموعه برای پخش در ماه رمضان آینده در نظر گرفته شده و یک گروه نویسنده مشغول نگارش متن آن هستند."

میرکیانی گفت: "مجموعه طنز "خانواده سعادت" به کارگردانی محمدمهدی رسولی در 72 قسمت 20 دقیقه‌ای تولید می‌شود و یک مجموعه 50 قسمتی برای به تصویر کشیدن حکایت‌های بوستان و گلستان برای مخاطب بزرگسال طراحی کرده‌ایم. برنامه ترکیبی "سلام بهار" هم به کارگردانی الهه کسمایی از اول تا آخر فروردین 87 به مناسبت 30 سالگی پیروزی انقلاب پخش می‌شود."