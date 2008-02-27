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۸ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۲۸

تولیدات نمایشی گروه کودک شبکه یک سال آینده افزایش می‌یابد

تولیدات نمایشی گروه کودک شبکه یک سال آینده افزایش می‌یابد

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه یک از افزایش تولید مجموعه‌های نمایشی متنوع در سال آینده و پخش مجموعه‌های "مروارید کارون"، "روزی بود روزی نبود" و "خانواده سعادت" خبر داد.

محمد میرکیانی درباره تولیدات نمایشی گروه کودک و نوجوان شبکه یک به خبرنگار مهر گفت: "سال 87 سالی استثنایی برای گروه کودک و نوجوان خواهد بود و هم اکنون پیش‌تولید مجموعه "مروارید کارون" در هفت قسمت 30 دقیقه‌ای به کارگردانی عبدالرحمن شلیلیان، نویسندگی حسن مشکلاتی و تهیه‌کنندگی احسان نیلی در خرمشهر شروع شده و به زودی کلید می‌خورد."

وی در ادامه افزود: "در این مجموعه جهانگیر الماسی نقش اصلی را بازی می‌کند و آن را برای پخش در ایام دفاع مقدس سال آینده برای مخاطبان نوجوانان در نظر گرفته‌ایم. در واقع اولین بار است که در گروه کودک و نوجوان شبکه یک مجموعه‌ای با محوریت دفاع مقدس برای مخاطبان نوجوانان تهیه می‌شود."

مدیر گروه کودک و نوجوان شبکه یک با اشاره به مجموعه نمایشی "روزی بود روزی نبود" گفت: "قصه‌های این مجوعه از ادبیات کهن انتخاب شده و به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمحمد مختاری تولید می‌شود. مجموعه برای پخش در ماه رمضان آینده در نظر گرفته شده و یک گروه نویسنده مشغول نگارش متن آن هستند."

میرکیانی گفت: "مجموعه طنز "خانواده سعادت" به کارگردانی محمدمهدی رسولی در 72 قسمت 20 دقیقه‌ای تولید می‌شود و یک مجموعه 50 قسمتی برای به تصویر کشیدن حکایت‌های بوستان و گلستان برای مخاطب بزرگسال طراحی کرده‌ایم. برنامه ترکیبی "سلام بهار" هم به کارگردانی الهه کسمایی از اول تا آخر فروردین 87 به مناسبت 30 سالگی پیروزی انقلاب پخش می‌شود."
کد مطلب 646385

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