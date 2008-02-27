طرح نظر سنجی تکریم ارباب رجوع در استان کردستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، طرح نظر سنجی تکریم ارباب رجوع در ادارت و سازمان های دولتی استان به صورت همزمان آغاز شد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان صبح امروز در مراسم آغاز این طرح به خبرنگار مهر در سنندج گفت: طرح تکریم ارباب رجوع هر ساله و به منظور سنجش رضایتمندی مردم از ادارت و سازمان های دولتی در سراسر کضور و استان کردستان نیز برگزار می شود.

کریم مهرشاد افزود: شناخت ویژگی های کلی دستگاه های اجرایی از نظر ارتباط و تعامل با مخاطبان و ارباب رجوع و شناخت و طبقه بندی دستگاه ها از نظر رضایتمندی مراجعین از جمله اهداف این طرح به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: جامعه هدف طرح تکریم ارباب رجوع در استان کردستان 51 دستگاه در قالب 5 گروه برنامه ریزی شده اند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانس استاندار کردستان تصریح کرد: دستگاه های که وجه غالب آنها ارائه خدمت مستقیم به مردم است، دستگاه قضایی و انتظامی، بانک ها و بیمه ها، واحد های ستادی و اجرایی وزارت خانه ها و شرکت های دولتی به عنوان 5 گروه مورد تحقیق این طرح به شمار می روند.

مهرشاد با اشاره به اضافه نمودن شهرداری های مراکز شهرستانها و فرمانداریها به دستگاه های این طرح اظهار داشت: قریب به 50 نفر شامل پرسشگر، بازبین، ناظر، اپراتور و تحلیل گر در اجرای این طرح 20 روزه همکاری خواهند کرد.

وی تعداد پرسشنامه های در نظر گرفته برای اجرای این طرح در استان کردستان را هشت هزار و 500 نسخه دانست و عنوان کرد: تکمیل این پرسشنامه ها از امروز توسط پرسشگران ما آغاز و تا 25 اسفند ماه ادامه خواهد داشت که به صورت همزمان بازبینی و تجزیه و تحلیل آنان نیز ادامه خواهد یافت.