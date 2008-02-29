راه انتقال ویروس هپاتیت E در ایران فراوان است

دکتر ایرج خسرونیا، با تاکید بر اینکه حدود 3 درصد از مبتلایان به این ویروس جان خود را از دست می دهند، به خبرنگار مهر گفت: توجه مسئولان و متولیان حوزه سلامت به هپاتیت B و C خوب بوده و سرمایه گذاری زیادی در زمینه پیشگیری از شیوع این بیماریها انجام شده اما راجع به هپاتیت E هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.

وی با عنوان این مطلب که 2 تا 3 درصد مبتلایان به این ویروس دچار مرگ و میر می شوند، افزود: 25 درصد زنانی که در سه ماهه سوم دوران بارداری به این میکروب مبتلا می شوند، جان خود را از دست می دهند.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با اشاره به اینکه راه انتقال ویروس هپاتیت E از طریق آب آلوده است، گفت: پیش بینی می شود با توجه به اینکه راه آلودگی از این طریق در ایران فراوان است، بین 4 تا 11 درصد از جمعیت کشورمان آلوده به این میکروب شده باشند.

خسرونیا، به مناطقی از کشور که از آب چاه برای خوردن، نظافت و شستشو استفاده می کنند، اشاره کرد و افزود: این ویروس با ورود به بدن، باعث از کار افتادن کبد شده و نمی تواند سموم را دفع کند و در نتیجه موجب بروز عارضه و در نهایت مرگ فرد مبتلا می شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، ادامه داد: وقتی فرد مبتلا از محیط هایی مثل دستشویی استفاده می کند و دست او با صابون، دستگیره و... تماس پیدا می کند، می تواند زمینه انتقال این میکروب به فرد دیگری را فراهم آورد.

به گفته وی، علائم این بیماری به صورت سرماخوردگی، ضعف عمومی، تب، بی اشتهایی، بی حالی و... نمایان شده و ادامه آن منجر به زمینگیر شدن فرد مبتلا می شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، با تاکید بر اینکه این بیماری درمان خاصی ندارد، افزود: رعایت اصول بهداشتی و شناسایی و پیشگیری از ابتلا به هپاتیت E، از اهدافی است که در این راستا دنبال می کنیم.