مجریان انتخابات شرایط حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر از بوشهر، علی افراشته صبج امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تقدیر از تلاش مدیران، کارشناسان و کارمندان دستگاه‌های اجرایی برای اجرایی شدن مصوبات سفر اول افزود: تحقق 92 درصد مصوبات سفر اول هیات دولت به استان نشانه تلاش مقدس و دلسوزانه از سوی مدیران استان طی دو سال گذشته است.

افراشته با بیان اینکه مصوبات سفر دوم هیئت دولت به استان باید به نحوی مطلوب به اطلاع مردم برسد، تصریح کرد: تلاش مسئولان باید به گونه‌ای باشد که مدیران به عنوان مردان توسعه استان لقب بگیرند.

استاندار بوشهر با تاکید بر فعال‌تر شدن سیستم کنترل نظارت بر پروژه‌های عمرانی افزود: مدیران باید نسبت به نظارت بر پروژه‌ها در شهرستانها با فرمانداران همکاری کنند.

معاون برنامه‌ریزی استانداری بوشهر نیز در این جلسه گفت: وضعیت پیشرفت فیزیکی یک هزار و 674 پروژه با اعتباری بالغ بر 240 میلیارد و 300 میلیون تومان در استان بوشهر مربوط به 74 دستگاه اجرایی است.

رسول زارعی عنوان کرد: از مجموع 240 میلیارد تومان اعتبار مذکور، 141 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های 74 دستگاه اجرایی تخصیص یافته است.

وی افزود: براساس این گزارش که مربوط به یک ماه گذشته است در کل پیشرفت فیزیکی پروژه‌های عمرانی استان 56 درصد بوده است.

زارعی اظهار داشت: اعتبارات عمرانی استان از محل اعتبارات وزارت نفت صد در صد و از محل اعتبارات استانی 70 درصد اختصاص یافته است.