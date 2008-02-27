یوونتوس در خانه متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس دیشب در چارچوب هفته بیست و پنجم رقابت های سری آ با نتیجه تساوی بدون گل در ورزشگاه المپیک شهر تورین مقابل تیم همشهری، تورینو، متوقف شد. بهترین موقعیت را آلساندرو دل پیه رو در دقیقه 69 این دیدار از روی یک ضربه آزاد به دست آورد اما ماتئو سره نی با یک مهار دیدنی، مانع از به ثمر رسیدن گل یووه شد.

پاول ندود در دقیقه 90 این دیدار به دلیل کشیدن موی جیانلوکا کوموتو از سوی داور از مین اخراج شد.

در ادامه این رقابت ها امشب بازی های زیر پیگیری می شود:

* فیورنتینا - لیورنو

* جنوآ - ناپولی

* لاتزیو - رجینا

* پالرمو - امپولی

* پارما - اودینزه

* سیه نا - کالیاری

جدول رده بندی:

1- اینتر 60 امتیاز

2- رم 51 امتیاز

3- یوونتوس 48 امتیاز(یک بازی بیشتر)

4- میلان 41 امتیاز

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18- پارما 22 امتیاز

19- رجینا 21 امتیاز

20- کالیاری 18 امتیاز