سرانه مصرفی آرد در زنجان بالاتر از میانگین کشوری است

ستار رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد، سهمیه آرد مصرفی به ازای هر شخص، ماهانه 10 کیلوگرم است که این میزان، سالانه به 120 کیلوگرم می‌رسد که در استان زنجان به دلیل مصرف بالای نان این مقدار بیشتر است.

وی ادامه داد: در سطح کشور بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان به بخش آرد و نان اختصاص یافته که این میزان در استان زنجان 33 میلیارد تومان است.

رحمتی افزود: با ارائه تنوع غذایی و بالا بردن کیفیت پخت نان می‌توانیم از برخی مشکلات جلوگیری نماییم تا مانع هدر رفتن 30 درصدی نان در استان شویم.

معاون بازرگانی آرد و نان شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان بیان داشت: عدم توزیع عادلانه و عدم نظارت کافی در زمینه تحویل آرد از جمله مشکلات این بخش است که با تدبیر و نظارت کافی باید از خرید و فروش آرد قاچاق جلوگیری کنیم.

رحمتی در ادامه از اجرای طرح نان صنعتی در زنجان خبر داد و افزود: با اجرای این طرح در سال آینده نان‌هایی با کیفیت و ماندگاری بالا و بسته بندی بهداشتی عرضه می‌شود تا هدر رفت نان به حداقل مقدار برسد.

معاون بازرگانی آرد و نان شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با عنوان این که استان زنجان طی دو سال گذشته در زمینه تولید گندم رشد چشمگیری داشته است، افزود: در سال جاری بیش از 319 هزار تن گندم مازاد نیاز کشاورزان خریداری شده که از این طریق استان زنجان، نیازهای استان‌های همجوار را نیز در زمینه گندم برآورده می نماید.

رحمتی به بهسازی و بهداشتی کردن فضای نانوایی ها در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: در سال جاری بیش از 12میلیارد ریال تسهیلات به نانوایان در جهت بهداشتی کردن فضاهای نانوایی اختصاص یافته است.

وی عمده جرائم نانوایی‌ها را کم فروشی در وزن و مقدار نان، گرانفروشی، فروش آرد، جا به جایی سهمیه‌ها، تعطیلی خودسرانه، عدم عرضه نان مرغوب و بهداشتی، داشتن پروانه غیرمجاز، اضافه کردن کنجد یا خشخاش به نان، ایجاد نارضایتی و تبعیض در میان مردم و عدم استفاده از خمیر مایه، عنوان کرد.

رحمتی افزود: اگر افراد به قوانینی از قبیل رعایت ساعت پخت، فروش و جابه جایی آرد، کیفیت و وزن نان آشنا باشند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.