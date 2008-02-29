داروهای ضد افسردگی رکورد دار مسمومیت دارویی

دکتر یسنا بهمنش، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته 322 مورد مرگ و میر بر اثر مسمومیت دارویی داشتیم که این تعداد در 9 ماهه اول سال جاری به 383 مورد رسید.

وی از داروهای ضد افسردگی و آرام‌بخش به عنوان بیشترین داروهای منجر به مسمومیت نام برد و گفت: داروهای مسکن و ضد درد نیز داروهایی هستند که افراد جوان و کودکان زیر 5 سال را دچار مسمومیت دارویی می کند.