داروهای ضد افسردگی رکورد دار مسمومیت دارویی

دکتر یسنا بهمنش، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته 322 مورد مرگ و میر بر اثر مسمومیت دارویی داشتیم که این تعداد در 9 ماهه اول سال جاری به 383 مورد رسید.
وی از داروهای ضد افسردگی و آرامبخش به عنوان بیشترین داروهای منجر به مسمومیت نام برد و گفت: داروهای مسکن و ضد درد نیز داروهایی هستند که افراد جوان و کودکان زیر 5 سال را دچار مسمومیت دارویی می کند.
کارشناس مرکز ملی اطلاع رسانی داروها و سموم معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، همچنین از داروهای تب بر، ضد تهوع و مکمل های آهن به عنوان دیگر مواردی که استفاده غیر اصولی از آنها منجر به مسمویت در کودکان می شود، یاد کرد و افزود: هر دارویی که بیشتر از مقدار درمانی مصرف شود، سم محسوب می شود.
بهمنش، اقدام به خودکشی با استفاده از دارو را در خانمها بیشتر از آقایان دانست و گفت: اولین اقدام برای نجات جان فردی که دچار مسمومیت دارویی شده ، تماس اطرافیان با مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم (09646) است.
وی تصریح کرد: اینکه فرد از چه ماده ای به چه مقدار و چه وقت استفاده کرده که منجر به بروز مسمومیت او شده است، از اهمیت بالایی برای نجات جان فرد برخوردار است.
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